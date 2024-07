RODRIGO DANIEL SILVA

Braço direito de secretário de Segurança Pública da Bahia é exonerado

Considerado o braço direito do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, o diretor-geral da SSP, Ricardo Guanaes, foi exonerado do cargo. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (11).