RODRIGO DANIEL SILVA

Bruno Monteiro descumpriu acerto com Jerônimo, dizem petistas

Segundo sempre os petistas, Bruno Monteiro tinha combinado com Jerônimo de que iria “mudar tudo na Cultura de uma só vez”. Ou seja, o secretário trocaria os comandos do Ipac (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia), Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia) e outras diretorias.