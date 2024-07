RODRIGO DANIEL SILVA

Esposa de petista surge como plano B em Juazeiro

Ellen Carvalho, que era coordenadora no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), deixou o cargo no final de maio

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 3 de julho de 2024 às 15:24

Ex-prefeito de Juazeiro e a esposa Crédito: Reprodução

Com a possibilidade de ter a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, o ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PT), pode emplacar a sua esposa como substituta na chapa, se não puder disputar a prefeitura nas eleições deste ano.

Zane Ellen Barbosa Nunes, que era coordenadora no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), deixou o cargo no final de maio. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 29 de maio. Segundo especialistas eleitorais ouvidos pela coluna, ela está apta a concorrer ao cargo do Executivo juazeirense.

Retrospecto

Em 2022, Ellen Carvalho, como é conhecida, foi candidata a deputada estadual, mas não se reelegeu. Ela teve 10.945 votos em Juazeiro, enquanto Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PV), que também querem ser candidatos a prefeito da cidade, tiveram 13.980 e 13.617, respectivamente. Os dois foram eleitos. O mais votado no município foi Jordávio Ramos (PSDB) com 37.860 sufrágios.

Sem mudança?

Presidente do PT na Bahia, Éden Valadares disse à coluna, entretanto, que o PT só tem um candidato na cidade: Isaac Carvalho. “O nome do PT para disputar, vencer e voltar a governar Juazeiro é Isaac Carvalho”, declarou ele.