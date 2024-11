RODRIGO DANIEL SILVA

Ex-secretário de Saúde e grupo de investidores vão construir hospital em Salvador

A unidade de saúde vai funcionar na antiga Casa de Retiro São Francisco, em Brotas

O ex-secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, e um grupo de investidores baianos vão construir um hospital de transição de cuidados em Salvador. A obra está prevista para começar ainda neste ano com investimento de R$ 30 milhões. “Este projeto é meu propósito de vida”, disse Vilas-Boas à coluna.

A unidade de saúde vai funcionar na antiga Casa de Retiro São Francisco, em Brotas. O hospital, que receberá o mesmo nome, deve ter as obras concluídas em junho de 2025. A operação está prevista para iniciar no dia 18 de outubro - Dia do Médico. O projeto é assinado pela arquiteta hospitalar Doris Vilas-Boas.