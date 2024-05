Lula não vai a evento de pré-candidato do MDB em Salvador

A informação foi confirmada à coluna pelo presidente do PT na Bahia, Éden Valares. “O presidente Lula não está participando de nenhum evento pré-eleitoral. Lula está trabalhando para reconstruir nosso país, reunificar a nação, com especial dedicação ao RS (Rio Grande do Sul) e a tragédia que o negacionismo ambiental provocou naquele estado. Seu foco está no trabalho enquanto presidente e não nas eleições. No tempo adequado, Lula virá fazer a campanha do seu candidato Geraldo Júnior”, justificou Éden.