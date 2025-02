RODRIGO DANIEL SILVA

'Não vejo uma luz no final do túnel do governo Lula', diz prefeita de Vitória da Conquista

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 10:06

Prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos Crédito: Reprodução/Instagram

A prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), avaliou que os anos de 2025 e 2026 serão “difíceis” para o Brasil. Para ela, o cenário econômico do país deve piorar. A gestora conquistense, inclusive, põe se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição no próximo ano. >

“O país está em uma situação muito difícil. Nós estamos passando por uma crise, e com a perspectiva de agravamento desta crise. A população está sentindo no bolso. Sente quando vai ao supermercado, o que é pior. Nós estamos em uma situação difícil, que vai se agravar. Ainda tenho dúvidas se o presidente Lula coloca o nome novamente à disposição até pela idade dele. E pelo governo não estar indo bem”, ressaltou.>

Arrecadação>

Segundo Sheila Lemos, a situação econômica do país vai afetar a arrecadação dos municípios. “Quando a população está sem o poder de consumo, você afeta a arrecadação. Não tem jeito. Nós temos, enquanto municípios, dois anos difíceis pela frente. Com a reforma tributária, nós precisamos alavancar a nossa arrecadação em 2025 e 2026 para que, depois da entrada da reforma, que será gradativa, os municípios não percam receita. Então, será um ano difícil para os municípios”, analisou. >