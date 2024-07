RODRIGO DANIEL SILVA

O bajulador de Rui Costa no governo Lula

Rui Costa e Alexandre Silveira viram grandes parceiros no governo federal

Não passou despercebida a rasgação de seda do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), ao ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), durante um evento na semana passada em Novo Horizonte, município baiano que fica na Chapada Diamantina.

Em seu discurso, Silveira chegou a dizer que o baiano era “a alma do governo Lula”. Os elogios ao ministro da Casa Civil não têm sido feitos apenas em território baiano. Fontes da coluna dizem que por anda o pessedista bajula o aliado.

As bajulações a Rui Costa, claro, não seriam de graça. Por debaixo do pano, Silveira tem a intenção de ter o aval do ministro da Casa Civil para emplacar aliados em agências reguladoras.