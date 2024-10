RODRIGO DANIEL SILVA

O discurso de Geraldo Júnior pós-eleição

Candidato do MDB tem dito, nos últimos dias, aos interlocutores que “não vejo a hora disso tudo acabar”

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 16:26

Geraldo Júnior no horário eleitoral Crédito: Reprodução

Se os números das pesquisas eleitorais se confirmarem nas urnas, o candidato do MDB, Geraldo Júnior, será massacrado eleitoralmente no próximo domingo (6). Todos os principais levantamentos, até aqui, apontam o emedebista com menos de 10% das intenções de votos.

Para aliados do prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil), depois do provável fracasso eleitoral, Geraldo Júnior dirá a todos que já sabia que seria derrotado, mas aceitou o desafio para atender uma “missão do seu grupo político”. Ou seja, o discurso do emedebista é de que foi para um “sacrifício eleitoral”.