COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

O reforço da oposição baiana para 2026 e o 'FGTS' do TCM

Integrantes da oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) estão confiantes de que o senador Angelo Coronel (PSD) romperá com o Palácio de Ondina e se somará ao grupo oposicionista em 2026. O movimento ganha força diante da possibilidade real de Coronel ser rifado da chapa majoritária governista, para abrir espaço ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). >

Com a exclusão da base governista, Coronel deve ser acolhido pela oposição, que já o projeta como nome forte para disputar uma vaga ao Senado. Nos bastidores, oposicionistas afirmam que o senador tem estreitado relações com o grupo nas últimas semanas e, em conversas reservadas, tem feito críticas à gestão de Jerônimo. Em tom irônico, ao ser questionado sobre sua avaliação do atual governo, disparou: “Ainda vai começar, não é?”.>