RODRIGO DANIEL SILVA

Os baianos vencedores do Prêmio Congresso em Foco

A Bahia conquistou oito prêmios na 17ª edição do Prêmio Congresso em Foco, que divulgou seus resultados em cerimônia nesta quinta-feira (29) em Brasília.

O estado foi o quinto com mais premiações na disputa. A votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2024 ocorreu em julho, quando a população escolheu os 25 melhores deputados, os 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa.