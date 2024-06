Os efeitos da queda de popularidade de Jerônimo nas eleições

A oposição baiana não tem comemorado apenas a vantagem expressiva do prefeito Bruno Reis (União Brasil) na disputa por Salvador. O grupo político também tem celebrado a segunda queda de popularidade do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que foi apontada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira (4).

A avaliação entre os oposicionistas é de que, se Jerônimo Rodrigues permanecer com a desaprovação crescendo em Salvador, o governador vai acabar afundando a pré-candidatura de Geraldo Júnior (MDB) a prefeito da capital. Ou seja, em vez de impulsionar a candidatura do emedebista, o petista pode causar o efeito contrário e fazê-la naufragar.

Para piorar, a pesquisa apontou ainda que o governador, que em tese é a maior força política do estado, só é o quarto político capaz de gerar alguma influência no estado. Mas só 17,8% dizem que com certeza apoiariam um aliado dele, enquanto quase a metade do eleitorado soteropolitano (47,9%) afirmou que jamais votaria no nome indicado por Jerônimo Rodrigues.