RODRIGO DANIEL SILVA

Prefeito aliado de Jerônimo sobe em palanque com ACM Neto

Aliado de primeira hora do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), o prefeito de São Felipe, Choquinha (Republicanos), subiu no palanque com o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto.