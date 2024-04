COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Presidente do PV é cotado para ser coordenador de campanha

A base petista quer um nome da federação formada pelo PT, PCdoB e PT no comando da campanha

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 2 de abril de 2024 às 17:26

Ivanilson Gomes, presidente do PV na Bahia Crédito: Divulgação

O presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes, é cotado para ser coordenador da campanha do vice-governador e pré-candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), segundo fontes do governo.

A base petista quer um nome da federação formada pelo PT, PCdoB e PT no comando da campanha, e o verdista surgiu como opção. Ivanilson Gomes tem se mostrado insatisfeito dentro do governo Jerônimo Rodrigues (PT) porque, segundo ele, o PV é o partido menos contemplado na gestão petista. O posto na campanha do emedebista seria um afago nele e na sigla.