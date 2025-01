RODRIGO DANIEL SILVA

Sob comando de Jerônimo, governo perdeu quase 40% dos recursos em caixa

Leia a coluna na íntegra

De acordo com a Sefaz, quando Rui Costa deixou o Palácio de Ondina, ficou em caixa estadual R$ 9,32 bilhões. Jerônimo encerrou 2024 com apenas R$ 5,72 bilhões, uma queda também em relação ao ano anterior quando tinha deixado R$ 6,62 bilhões.>

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também encerrou o seu primeiro ano de governo em 2023 com um rombo bilionário no orçamento , como informou a coluna na semana passada. >

De acordo com relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), naquele ano, o governo Jerônimo teve uma receita total de R$ 71,5 bilhões, mas a despesa executada foi de R$ 74 bilhões. O que ocasionou um resultado deficitário de R$ 2,5 bilhões no orçamento.>