Alberto Pitta tem três de suas obras expostas em Paris

Ronaldo Jacobina

Publicado em 22 de abril de 2025 às 05:00

Alberto Pitta Crédito: Divulgação

Com um trabalho que reconta as inúmeras histórias que cruzaram o Atlântico, o artista visual baiano Alberto Pitta está em cartaz no Palais de Tokyo, em Paris, na mostra Collective Joy – Learning flamboyance! Embora reconheça a importância de ter seu trabalho reconhecido, ele não se surpreende. “Eu vejo a internacionalização do meu trabalho como algo natural. Sou um artista negro da diáspora, filho de Mãe Santinha de Oyá — do terreiro Ilê Axé Oyá, em Salvador. Levar meu trabalho para fora da Bahia, para fora do Brasil, é importante, mas é, sobretudo, fruto de 45 anos produzindo tecidos para os blocos afros no Carnaval de Salvador”, conta o artista em entrevista exclusiva à coluna. Das três obras expostas na capital francesa, uma foi feita especialmente para a mostra. “Outra peça foi criada para o Carnaval de 2014, feita para o Cortejo Afro, em homenagem ao antropólogo e fotógrafo Pierre Verger; e a terceira desenvolvida em 1996 para o bloco Muzenza, que trata sobre a água, o mar e da mulher. Essas obras, agora expostas em Paris, são resultado de um trabalho que venho desenvolvendo ao longo de décadas”, destaca o fundador do bloco Cortejo Afro que permanecerá em cartaz na capital francesa até 5 de novembro deste ano.>



CEO da BYD Stela Li recebe prêmio Crédito: Divulgação

Made in Bahia>

Em meio a guerra tarifária que tem obrigado o mundo a se reorganizar economicamente, a China, líder global em produção de veículos eletrificados, que está construindo uma unidade fabril da marca BYD em Camaçari, foi destaque no World Car Awards 2025 que aconteceu no Auto Show Internacional de Nova York. O BYD Dolphin Mini foi o grande campeão da categoria World Urban Car (Carro Urbano do Ano) e Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD, eleita Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo. A escolha da BYD reforça o crescente reconhecimento global da marca que em breve estará com o selo Made in Bahia desfilando pelo Brasil. >

Erickson Brito Crédito: Divulgação

Marta Von Zeidler Crédito: Divulgação

Berlim-Bahia>

A Von Zeidler Art Gallery, situada em Berlim, capital da Alemanha, inaugura nesta sexta-feira (25), a exposição coletiva internacional Cultura e Identidade, que reunirá artistas do Brasil, Alemanha e Itália. A mostra, que tem curadoria de Erickson Britto e Marta Von Zeidler, promove o diálogo entre artistas emergentes e consagrados, abordando temas como pertencimento, memória e múltiplas formas de expressão na arte contemporânea. Do Brasil tem artistas de Minas, Paraíba, São Paulo e, claro, a Bahia, que tem como representantes locais Ana Kruschewsky, Oscar Dourado e Pico Garcez. A exposição fica em cartaz até 25 de maio.>

Leila Carreiro no Dona Mariquita - Casa de Veraneio, no Porto de Salvador Crédito: Jadson Nunes/Divulgação

Quatro mãos>

Leila Carreiro vai desembarcar em São Paulo neste final de semana. A chef do Dona Mariquita é a convidada do colega Ivan Santinho para dividir a cozinha do Baixo Gastronômico, o quintal do La Cura Gastronomia (rotisserie e serviço de eventos do chef Ivan, localizado na Vila Madalena que virou o novo queridinho dos paulistanos. O menu de Leila contará com pratos da cozinha patrimonial da Bahia como o arroz de hauçá e a sua famosa poqueca de camarão, prato de origem indígena que é preparado na folha de bananeira. Para sobremesa, a chef e proprietária também do Dona Mariquita - Casa de Veraneio, vai levar o baianíssimo bolinho de estudante.>

Frank Menezes em cena Crédito: Divulgação

Aleluia!>

Frank Menezes voltou aos palcos no último de semana com o espetáculo Aleluia, em cartaz no Teatro Módulo até junho. No monólogo, o ator interpreta uma dona de casa “completamente louca”, nas palavras do ator. “Ela não queria emprestar os perfumes para a grande amiga dela, pegou os perfumes e escondeu dentro do forno do fogão e esqueceu, ligou o forno e a casa explodiu. Acreditando que fez de propósito para tentar matar a família, foi para a delegacia se entregar. Creiam, essa mulher existe”, brinca Menezes. Em Aleluia, o ator repete a dobradinha de O Corrupto, quando também foi dirigido por Marcelo Praddo.>

Ricardo Cardoso

Sucesso>

O fotógrafo baiano Ricardo Cardoso está comemorando 12 anos da sua RN Imagem, produtora de conteúdo audiovisual sediada em São Paulo (SP), com base em Salvador e no Rio. Com um currículo recheado de documentários, corridas de rua e outras mídias, a empresa produziu 97 projetos, 182 filmes e atendeu 70 clientes e 21 agências, no ano passado, alcançando um faturamento de R$ 1,7 milhão, 100% maior quando comparado a 2023. >

Jota Moraes e Isa Oliveira Crédito: Divulgação

