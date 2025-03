RONALDO JACOBINA

Artefacto de Salvador foi comprada por empresário mato-grossense

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 18 de março de 2025 às 05:00

Kauê Gramulha é o novo dono da Artefacto Salvador Crédito: Divulgação

A franquia baiana da Artefacto, a mais antiga do Brasil, mudou de dono. A marca, trazida para a Bahia há 27 anos pela empresária Larissa Bicalho, foi comprada pelo mato-grossense Kauê Gramulha que está de mudança para Salvador. É daqui que ele passará a comandar a ampliação dos seus negócios no mercado de decoração, iniciada em Cuiabá, com a Casa Rug especializada em tapetes e carpetes. Localizada no Jardim Brasil, na Barra, a loja, que deve passar por reforma nos próximos dias, deixará de usar a marca LB Home e passará a chamar apenas Artefacto. A mudança, no entanto, não tirará a LB Home de cena. Ao contrário, a marca criada por Larissa Bicalho continuará fornecendo seus objetos para compor a decoração dos ambientes da loja Artefacto. Já o estoque da LB será transferido para o segundo andar do prédio ao lado, abrindo espaço para receber as peças do novo showroom que, segundo a coluna apurou, é bem robusto e avaliado em mais de R$ 3 milhões. >

Larissa Bicalho segue com a LB Home Crédito: Divulgação

Mudanças>

Em conversa com a coluna, Larissa Bicalho contou que não está abandonando a Bahia, mas se dividindo mais com São Paulo para estar mais perto da família. “Eu continuo com um pé fincado na Bahia e com a operação de papel parede e tecidos, além da parte de objetos”, diz. Já Kauê Gramulha, de apenas 30 anos, já tem CEP baiano e está de mudança definitiva para a capital baiana. Empresário com experiência no segmento de luxo na região centro-oeste, ele pretende preservar a tradição e excelência da marca, mas introduzir uma visão renovada, conectando tradição e inovação. Sua chegada promete movimentar o setor de luxo local, fortalecendo parcerias e ampliando a atuação da loja.>

Hugo Leonardo Assis Crédito: Divulgação

Barco Show >

Hugo Leonardo Assis está finalizando os preparativos para a quarta edição da Barco Show Bahia, que acontece entre os dias 20 e 23 de março, no Terminal Turístico Náutico da Bahia. Considerado o maior evento náutico das regiões Norte e Nordeste, a feira, que costuma impulsionar o setor na região, trará novidades como o funcionamento híbrido - formato inovador que combinará áreas flutuantes e espaços em terra firme - e uma parceria com o Esporte Clube Bahia Associação, que dará nome à arena de atividades náuticas.>

Nicola Pietroluongo Crédito: Divulgação

Clube do uísque >

O empresário Mário Dantas abre as portas da sua residência, na próxima quinta-feira (20), às 18h30, para receber apreciadores de uísque e da boa gastronomia. O evento, promovido pela Casa Dez, em parceria com a Diageo e o Lide, será conduzido pelo Brand Ambassador da Johnnie Walker Blue Label, Nicola Pietroluongo, com menu assinado pela chef Flavia Sampaio. A ideia, segundo o embaixador da marca, é apresentar, dentre outros rótulos o Blue Label Umami, um dos últimos lançamentos da Johnnie Walker. >

Made in Brasil>

E por falar em destilados, a nossa brasileiríssima cachaça vai invadir o Centro Histórico de Salvador entre os dias 30 e 31 de março, quando acontece a segunda edição do Pelourinho Cachaça Show. O evento, no Cuco Bistrô, contará com a participação da JAMM Cigar, do empresário José Antônio Martins Monteiro, que promoverá uma experiência sensorial exclusiva ao harmonizar charutos com os drinks. >

Vini Figueira Crédito: Acervo pessoal

Pelo mundo>

Nem bem encerrou a maratona de Carnaval no Camarote Salvador, onde foi responsável por todo o serviço de bufê do espaço, o chef Vini Figueira partiu para duas missões. A primeira foi na Ásia, mais precisamente no Japão e Coreia do Sul, onde pesquisou mais sobre Lamen, prato tradicional do leste asiático que é o carro-chefe do seu restaurante Ainá Lamen, que vem fazendo o maior sucesso no Rio Vermelho. De lá, Vini cruzou o Oceano Pacífico para visitar uma amiga na Austrália. No próximo dia 25, o chef estará de volta a cozinha dos restaurantes que integram o Grupo Vini Figueira.>

Manuela Rodrigues Crédito: Divulgação

Mais um>