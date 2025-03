RONALDO JACOBINA

Bahia vai receber mais de R$ 1 bi para investir em cultura até 2027

Publicado em 25 de março de 2025 às 05:00

Parte dos recursos deve ir para a recuperação do Solar Boa Vista Crédito: Divulgação

A Bahia tem garantido até 2027 a soma R$ 1,1 bi para ser aplicado na área da cultura. Parte desse montante, segundo o secretário estadual de Cultura Bruno Monteiro, será aplicado na construção de oito centros de cultura indígena e no inicio das intervenções no Solar Boa Vista. O dinheiro também deverá ser utilizado na realização de editais, reforma de equipamentos culturais, manutenção e aquisição de acervos etc. Está previsto para este ano ainda, segundo o comandante da pasta, a construção dos Ceus da Cultura, equipamentos públicos de uso cultural, de pequeno a médio porte e caráter comunitário, em territórios vulneráveis. >

Francesco Maccapani Missoni Crédito: Divulgação

Entre cordas>

Depois de apresentar a Coleção Pentagramma, com estampas assinadas pelo designer italiano Francesco Maccapani Missoni, em São Paulo, chegou a vez de a Bahia conhecer a nova série da Tidelli que transforma peças icônicas da marca, criadas por Luciano Mandelli, em verdadeiras obras de arte. O lançamento está marcado para esta quinta-feira (27), às 19h, na loja da Alameda dos Sombreiros, 1181, no Caminho das Árvores. O coquetel será assinado pelo chef Ricardo Silva e a animação estará a cargo do DJ Chamusca. Com mais de 20 cores de cordas e 12 estampas exclusivas, a coleção reinventa móveis como a Poltrona e Cadeira Quechua, o Banco Oslo e o Cubo Club, permitindo até 48 combinações únicas.>

Helen e Icaro Rosa Crédito: Gabriel Brawnw - Divulgação

Novidade>

O chef Ícaro Rosa está dividindo seu tempo entre o restaurante Jiló, na Pituba, e o Ayrá Bar, que abriu em parceria com a cantora Elen Luz, sua esposa e sócia. A casa nasce do desejo do casal de criar um espaço despojado e autêntico, que une suas duas grandes paixões: música e gastronomia. O Ayrà chegou trazendo uma proposta que valoriza comida e música de qualidade, e é inspirado no formato dos izakayas japoneses — pubs informais que combinam bebidas e petiscos variados. "A ideia foi apresentar uma gastronomia de fusão, que misturasse diferentes referências que compõem a minha trajetória na cozinha”, contou o chef.>

Deborah e Alan Fontes Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Cinquentão>

Alan Fontes, do Daqui de Salvador, celebrou seus 50 anos no último sábado rodeado de amigos. O festão, com direito a atrações musicais como André Caldeira, Hérico Oliver e Adelmo Casé com sua banda Negra Cor, invadiu a madrugada com os convidados mimados com drinques do bar Purgatório e com o bufê da Maison Enchanté Cerimonial, em Itapuã, onde aconteceu a celebração. O agora cinquentão dançou, pilotou moto, se emocionou e até chorou, sempre acompanhado de sua Deborah. >

Carol Sousa Crédito: Divulgação

Arte na Villa>

Carol Sousa vai promover, a partir desta quarta-feira (26), a terceira temporada do projeto Villa Arte, que levará para a academia Villa Forma, no Rio Vermelho, obras de 14 artistas, numa curadoria eclética, misturando estilos e técnicas. Nesta edição, o projeto homenageia Leonel Mattos que assume a função de padrinho do projeto. Entre os artistas participantes estão Alba Trindade, Bruno Porciúncula, Carol Sousa, Dodo Villar, Isabelle Freehand, João Clímaco, Luiz Sérgio Folgueira, Maria Helena Tanajura, Mônica Lima, Paulo Leone, Roque Lázaro, Tati Sampaio e Vinicius Moreira.>

Rafael Casqueiro Crédito: Divulgação

Douro>

O empresário Rafael Casqueiro vai promover, no dia 1º de abril, no Santiago Gastronomia Ibérica do Shopping Barra, um jantar harmonizado em parceria com a vinícola portuguesa Casa Ferreirinha, um dos mais prestigiados produtores do Douro. O evento está marcado para às 19h, e contará com a presença do embaixador Global da Casa Ferreirinha, Filipe da Mota Neves. >

Anarriê>

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus vai anunciar a programação do seu tradicional São João, durante coletiva de imprensa, no almoço da próxima quinta-feira (27), na Churrascaria Boi Preto. O evento, marcado para as 11h30, é exclusivo para profissionais da mídia e convidados. >

Celso Vieira Crédito: Divulgação

Dois e dois>