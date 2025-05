COLUNA BRUNO WENDEL

'Abalado, mas não derrotado', diz PM influencer demitido por curtir Carnaval; veja

'Demolidor' era lotado no 18º BMP/M de São Paulo

Sem o traje de costume e usando uma camisa do Corinthians, o soldado Paulo Rogério da Costa Coutinho postou um vídeo em seu perfil no Instagram para "dar uma satisfação" aos seguidores, logo após tomar conhecimento de sua demissão da Polícia Militar de São Paulo, nesta quarta-feira (14). O motivo de sua expulsão teria sido o fato de ele ter abandonado uma operação para estar em um camarote no Sambódromo do Anhembi, no Carnaval de 2022. >