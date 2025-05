COLUNA BRUNO WENDEL

PM influencer é demitido após abandonar operação para curtir Carnaval

"Demolidor" era lotado no 18º BMP/M de São Paulo

Conhecido por manter uma presença ativa nas redes sociais com o apelido de “Demolidor”, o soldado Paulo Rogério da Costa Coutinho foi demitido da Polícia Militar de São Paulo, nesta quarta-feira (14). O motivo teria sido o fato de ele ter abandonado uma operação para estar em um camarote no Sambódromo do Anhembi, no Carnaval de 2022. >