RONALDO JACOBINA

Baiano concorre a um dos mais importantes prêmios de fotografia do mundo

Obra do artista Christian Cravo integra série que ele vem fazendo sobre os impactos ambientais no planeta

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:25

Obra da ´serie Paisagens Atrópicas Crédito: Christian Cravo

O fotógrafo Christian Cravo está concorrendo ao Prix Pictet, o mais importante prêmio internacional de fotografia do mundo, criado em 2008 pelo Grupo Pictet, com sede em Genebra, com o mandato de usar o poder da fotografia para comunicar mensagens sobre sustentabilidade a um público global. Nesta que é a 11ª edição do concurso, Cravo concorre com um dos belíssimos trabalhos da série “Paisagens Antrópicas” que vem fazendo sobre os impactos ambientais no planeta. As obras escolhidas para concorrer ao prêmio passaram por uma rigorosíssima seleção e integram uma grande mostra no V&A (Victoria and Albert Museum), que será inaugurada nesta quinta feira (25), em Londres, na Inglaterra, quando será anunciado o vencedor. Esta é a quinta vez que o baiano tem obras de sua autoria selecionadas pela curadoria para participar da premiação.

Jorge Dorsinville Crédito: Divulgação

O baiano Jorge Dorsinville, radicado em Nova York, vem se firmando como uma das principais referências na direção de movimento da moda internacional. Seu trabalho mais recente nas passarelas foi o comando do desfile da marca brasileira PatBO na New York Fashion Week, encerrada na última semana. Convidado pela estilista Patricia Bonaldi para conceber a linguagem da apresentação, Jorge imprimiu uma assinatura potente ao show, que celebrou a mulher latina e teve 80% do casting formado por brasileiras. A top model Laís Ribeiro foi uma das estrelas do line-up e fez o encerramento. A apresentação da PatBO somou 38 looks e reforçou o reconhecimento de Jorge como diretor de movimento — trabalho que ele também levou para campanhas recentes, como a de 90 anos da Lancôme, estrelada por nomes como Isabella Rossellini e Amanda Seyfried, e para a da Revlon com a modelo Ashley Graham. “Minha ideia foi trazer a energia da mulher brasileira para as passarelas de Nova York, trazer a alma latina através do movimento e celebrar a força do povo brasileiro na indústria da moda internacional”, afirmou o coreógrafo, que aplicou seu método autoral, o BODYtelling, para alcançar o resultado desejado.

Débora Barretto Crédito: Divulgação

Som, som, som...

Especialistas em acústica do Brasil e de outros países como Espanha e Emirados Árabes se reúnem em Salvador, a partir desta quinta-feira (25) para participar do Audium Tour, um evento exclusivo para profissionais do setor que visitarão mais de 20 empreendimentos da capital baiana. O encontro, que vai até dia 27, é uma iniciativa da arquiteta Débora Barretto, CEO da Audium, empresa baiana que tem atuação em várias partes do mundo e que assina importantes projetos como Hotel Fasano Salvador, Museu do Amanhã (Rio), Museu da Língua Portuguesa (São Paulo), além de projetos em países como Angola, México, Portugal etc.

Eliane Xavier Crédito: Divulgação

Conexões

Existe relação entre as descobertas revolucionárias da física e os conhecimentos milenares do budismo? A resposta é sim, de acordo com a pesquisadora Eliane Xavier, que irá abordar a questão no minicurso “A Física Quântica e a Natureza da Realidade”, uma série de exemplos sobre o surpreendente diálogo entre complexas teorias científicas e alguns dos principais conceitos da filosofia criada por Buda há 2.600 anos. O evento vai acontecer, de 26 a 28 de setembro, em área de Mata Atlântica preservada, na sede rural do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), localizada entre Santo Amaro e Cachoeira. Inscrições no site (https://cebb.org.br/fisica-quantica-a-linguagem-do-seculo-xxi-para-falar-da-espiritualidade/).

Casa do futuro

Fabiola Secchin, Alana Xavier e Graziella Castanheira Crédito: Renata Marques - Divulgação

Um grupo de arquitetos, designers de interiores e outros profissionais deste segmento atenderam o convite da Florense Salvador para conhecer as tendências do novo lar, na ultima quinta-feira (19), no showroom da marca no Caminho das Árvores. A turma assistiu a uma apresentação de Alana Xavier, especialista da WGSN Brasil (Worth Global Style Network), empresa de previsão de tendências de consumo e design que fornece análises e insights para marcas globais. Com o tema o Futuro do Lar 2030 – Estamos estabelecendo uma nova relação com a nossa casa? , a mercadóloga falou sobre as grandes e rápidas transformações pelas quais o mundo vem passando, provocando mudanças e atualizações constantes, sobretudo na indústria, e impactando diretamente a vida das pessoas.

Porto na tela

Porto de Origem, filme do cineasta francês Bernard Attal, radicado na Bahia, lançado no Brasil no final do ano passado, vai chegar às telas americanas. O longa-metragem, que é uma ode à valorização da região do Porto de Salvador, foi selecionado pelo Inffinito Brazilian Film Festival of Miami e terá sua estreia nos Estados Unidos, no próximo dia 24. A obra tem produção e distribuição da Santa Luzia Filmes, duração de 85 minutos de duração e já rodou vários festivais no Brasil e no exterior.

Ricardo Silva Crédito: Gabriel Brawne/Divulgação

Carolina Schaper Crédito: Divulgação

Reencontro na cozinha

O chef Ricardo Silva, do restaurante Silva Cozinha, no Rio Vermelho, vai receber Carolina Schaper, no dia 1º de outubro, às 19h30, para inaugurar o projeto Silva & Amigos, uma série de jantares colaborativos onde anfitrião e convidado compartilham a cozinha e criam cardápios especiais para estes encontros. Esta será a primeira vez que Silva cozinhará com Carolina desde que ambos trabalharam juntos no Carvão quando ela foi sua subchef. Atualmente, Carolina Schaper está à gente da cozinha quente do Morea, o asiático do Grupo Soho no Horto Florestal. na cozinha desde os tempos em que ambos comandavam em outras ocasiões. As reservas já podem ser feitas no http://www.silvacozinha.com.br, e custam R$ 250 (menu sem harmonização) ou R$ 350 (com harmonização de bebidas).

Nanda Lebram Crédito: Divulgação

Casa nova