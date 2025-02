RONALDO JACOBINA

Baiano conquista o mundo da moda e da publicidade com sua arte

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 05:00

Jorge Dorsinville Crédito: Divulgação

O ator e bailarino baiano Jorge Dorsinville, que atua como diretor de movimento nos Estados Unidos e na Europa, foi o responsável pelo editorial dedicado a celebrar as artistas de R&B que estão dominando o cenário musical global. Dorsinville, que durante oito anos foi bailarino e coreógrafo de Daniela Mercury, coordenou o ensaio, que contou com estrelas como H.E.R., Victoria Monét, Coco Jones, Jessie Reyez e Tinashe. O trabalho foi publicado na T Magazine, revista do jornal The New York Times. Com trabalhos para a Balmain e Prada, além da Disney e da C.R. Fashion, revista de moda de renome mundial fundada por Carine Roitfeld, o baiano é um dos nomes em ascensão na publicidade internacional.>

Obra de Rubem Valentim ganha exposição em Londres>

A obra de Rubem Valentim (1922-1991) ganhou destaque na exposição Brasil! Brasil! The Birth of Modernism, em cartaz na Royal Academy of Arts, em Londres, na Inglaterra. O artista baiano, conhecido por suas composições geométricas inspiradas em símbolos afro-brasileiros, ocupa um espaço de relevância na mostra, que celebra o modernismo brasileiro. Além das esculturas de Valentim, a exposição reúne obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Candido Portinari, Lasar Segall, Djanira e Alfredo Volpi, dentre outros. A identidade visual da mostra foi criada pela designer brasileira Marina Willer, sócia da Pentagram – estúdio de design de atuação global, reforçando a potência do design brasileiro. A exposição segue aberta ao público até 21 de abril.>

Licia Fabio Crédito: Divulgação

Casa d’ Lícia >

A promoter Licia Fabio estará mais uma vez à frente de sua Casa D´ Licia, nos próximos dias 01 e 02 de março (sábado e domingo de Carnaval), no Lafayette, na Bahia Marina. O evento, marcado para acontecer entre as 14h e 20h, é exclusivo para convidados e tem a assinatura da Lícia Fabio Produções e da Oquei Entretenimento. A festa, que já faz parte do calendário da folia baiana, aposta na música e na gastronomia, reunindo um time de atrações como Faustão, Batifun, Bragadá e Água Fresca que embalam a tradicional feijoada preparada pela equipe de cozinha do restaurante. >

Vini Figueira Crédito: Divulgação

Toneladas de sabor>

A gastronomia do Camarote Salvador será assinada, pelo segundo ano consecutivo, pelo chef Vini Figueira. À frente dos restaurantes Vini Figueira Gastronomia, Vini Mar, Genaro Por Vini e Ainá Lamen, o fluminense, que no ano passado ganhou o título de Cidadão Soteropolitano, levará seu bufê para o espaço que deve receber mais de cinco mil pessoas por dia. Para alimentar esse batalhão de foliões, o chef desembarca esta semana em Ondina com uma equipe de 200 colaboradores e mais de 10 toneladas de alimentos para preparar o menu que será servido diariamente das 19h até a madrugada. >

Gerônimo Crédito: Divulgação

Eterna Juventude>

O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, sediará hoje (25), a partir das 17h, o Baile Eterna Juventude. O evento é resultado das oficinas de fantasias, criadas pelo artista plástico Joaquim Assis e confeccionadas com materiais reciclados, por mulheres de 60 a 109 anos. A festa, que contará com a participação especial do cantor Gerônimo, tem a parceria do bloco Os Mascarados que todos os anos abraça uma causa socio-educativa-ambiental. O baile, que tem entrada gratuita, promete reviver a magia dos inesquecíveis bailes de Carnaval com alegria e nostalgia, animado por atrações como Djalma Ferreira, Retrofolia com a banda Retrofoguetes, além de Elias e os Bonecões.>

Luciana Mastique e Ricardo Silva Crédito: Divulgação

Sucesso>

O Silva Bufê, comandado por Luciana Mastique e pelo chef Ricardo Silva, do restaurante Silva Cozinha, no Rio Vermelho, anda com a agenda lotada neste longo verão. Desde janeiro último, o serviço tem estado nos mais importantes eventos da cidade, a exemplo do Festival de Verão onde foi responsável pela gastronomia de todos os camarotes. Para fechar a estação com chave de purpurina, o chef e sua sócia desembarcam esta semana no histórico Edifício Oceania, defronte ao Farol da Barra, para comandar a gastronomia do exclusivíssimo camarote Viva Bahia que estreia no Carnaval da Bahia restrito aos convidados das marcas patrocinadoras. >

Marcio Sobral Crédito: Divulgação

Bem Bahia>

E por falar no camarote Viva Bahia, o espaço, com mais de 1800 m² e 180° de vista para o mar e para a avenida, ganhou ares de uma casa praiana bem baiana com conceito criado por Mari Braga e decoração assinada pelo badalado Marcio Sobral que apostou em materiais simples e com DNA baiano, como barro, cerâmica e palha, que se misturam a obras de arte, artesanato e peças de mobiliário modernas e de época garantindo ao lugar o clima de uma casa litorânea, acolhedora e baianíssima. >

Eliane e Guilherme Pinho Crédito: Divulgação

Pausa>