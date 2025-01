RONALDO JACOBINA

Churrascaria que ocupará prédio do restaurante 705 será inaugurada em fevereiro

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 12:30

705 dará lugar a JP Steakhouse Crédito: Divulgação

O novo ocupante do prédio do Restaurante 705, em Pituaçu, que encerrará suas atividades no próximo dia 31, planeja inaugurar no local sua primeira churrascaria na Bahia já no próximo mês de fevereiro. A JP Steakhouse - que juntamente com outras marcas como Favo de Mel, Top Grill e Nativas Grill integram o grupo JP - funcionará no sistema de rodízio com foco em cortes premium de parrilla, além de serviço volante de espeto e bufê diversificado. De acordo com Gabriel Gomes, gestor regional do grupo, as intervenções na estrutura física do imóvel serão mínimas. “O espaço está pronto, vamos fazer algumas adaptações em função da nossa operação ser diferente da que havia lá”, diz. Leia como adaptações, a ampliação do número de assentos da casa que passará a operar com 370 lugares. Outra preocupação dos novos ocupantes do espaço é manter o quadro de funcionários do 705 e abrir 30 novas vagas, para totalizar 90 colaboradores. “Estamos conversando com a equipe, apresentando nosso modelo de negócio, para ver se interessa a eles continuarem conosco”, diz. Esta será a 32ª unidade do grupo goiano, liderado pelo catarinense Jaime Prezotto, no Brasil.

Capa assinada por J. Cunha Crédito: Divulgação

Ócio agendado

Começa a circular a partir de hoje (14) a nova edição do Guia do Ócio, que tem distribuição em instituições culturais, terminais de transporte, pontos turísticos, livrarias, hotéis e shoppings da cidade. O Guia 2025 tem capa assinada pelo artista visual J.Cunha e celebra 25 anos de criado com um novo design e ampliação de conteúdo. A publicação tem curadoria do jornalista baiano Antônio Moreno, que elege e comenta as atrações que mais lhe chamam atenção nos diversos pontos turísticos e estratégicos de Salvador.

Gloria Pires entre Zebrinha e Vavá Botelho Crédito: Divulgação

No set

O ano chegou cheio de boas novas para o Balé Folclórico da Bahia que entrou 2025 realizando uma turnê internacional pelo continente africano. Na volta, a turma nem bem arriará as malas e já encara mais uma rodada de gravações do documentário Direto do Coração, que tem direção da atriz Gloria Pires que volta a Salvador no começo de fevereiro para dar continuidades às filmagens. Vale lembrar que o filme, que começou a ser realizado lá atrás, volta a ser feito graças ao patrocínio da empresa baiana Gran Services que abraçou o projeto de Vavá Botelho e Zebrinha.

Orixás por Pierre Verger Crédito: Pierre Verger/Divulgação

Verger por aí

A obra do fotógrafo francês Pierre Verger Fatumbi (1902-1996) vai estar em duas importantes exposições este ano. Para o próximo mês de julho está previsto o início do projeto Caravana Verger, uma exposição itinerante que acontecerá em praças públicas de 18 cidades de cinco estados brasileiros. O projeto, que está sendo realizado em parceria com o Acervo da Laje, visa destacar, a partir de fotografias de Pierre Verger feitas no nordeste brasileiro, a importância da cultura popular brasileira para populações do interior e regiões periféricas. Já em agosto seguinte, será inaugurada uma outra exposição do artista que viveu e morreu em Salvador. A mostra Fatumbi no MAB (Museu de Arte da Bahia), se proporá a repensar a obra fotográfica de Pierre Verger a partir de sua chegada à Bahia, suas viagens ao Golfo do Benim no final dos anos 1940 e sua iniciação religiosa na África. A exposição terá a curadoria de Alex Baradel e Emo de Medeiros, artista franco-beninense, que também apresentará obras da sua autoria.

Caetano Veloso Crédito: Reprodução Instagram

Dendê e dengo

Depois de um ano intenso percorrendo o Brasil com a turnê Caetano & Bethânia, Caetano Veloso vai tirar férias na Bahia logo após a apresentação na Fonte Nova, no dia 8 de fevereiro. Em suas redes sociais, o artista diz que quer descanso. “Nada de entrevista, de canja em show, de foto no Porto da Barra. Todas essas coisas não. Quero ficar descansandinho”, diz o artista, cheio de dengo. “Descansandinho, descansando, só que assim no diminutivo que a gente diz de dengo”, completa.

Vovô do Ilê Crédito: Divulgação

Parceria

A Belov, referência em engenharia portuária, subaquática e offshore, assumiu a função de mantenedora oficial do bloco Ilê Aiye. A parceria vai garantir a execução dos projetos da entidade previstos no Plano Anual 2025: Ancestralidade em Evidência e assegura os recursos necessários para preservar suas tradições, promover a educação e fortalecer a comunidade do Curuzu, onde nasceu e mantém suas raízes. O apoio de empresas como a Belov permite que o bloco afro mais antigo do país não apenas perpetue sua história, mas também expanda seu impacto cultural e social, alcançando novas gerações e territórios.

Nova sede do Colegio Anchieta Crédito: Divulgação

Mais um