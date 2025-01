RONALDO JACOBINA

Disney convida marca baiana Dendezeiro para criar coleção de ‘Mufasa: O Rei Leão’

Coleção traz como proposta a mistura do universo africano de ‘O Rei Leão’ com a estética nordestina da marca

A Disney convidou a marca baiana Dendezeiro para criar uma coleção inspirada em ‘Mufasa: O Rei Leão’. Composta por oito looks, a coleção traz como proposta a mistura do universo africano de ‘O Rei Leão’ com a estética nordestina da Dendezeiro.>

Cada composição foi inspirada em personagens e elementos do filme, representados pela ótica da marca baiana. Nas peças, não faltaram elementos como tons terrosos, amarelos vibrantes, verdes intensos e texturas naturais, como palha e couro. A coleção é um desenvolvimento artístico, por isso as peças são únicas e não estão à venda.>

Responsável pela curadoria da edição Bahia do projeto mundial City Forest da marca Converse ®, a marca já desfilou seis vezes na São Paulo Fashion Week (SPFW). Em outubro do ano passado apresentou a coleção ‘Brasiliano: Filhos do Sol’, já com pré-venda no site www.dendezeiro.com.br.>