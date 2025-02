RONALDO JACOBINA

Documentário 3 Obás de Xangô é eleito Melhor Filme no Festival de Tiradentes

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 05:00

Sergio Machado na exibição do filme em Salvador Crédito: Genilson Coutinho/Divulgação

O filme 3 Obás de Xangô, do cineasta baiano Sergio Machado, foi eleito o Melhor Longa-metragem no Festival de Cinema de Tiradentes (MG), neste final de semana. Esta é a terceira participação da obra em festivais brasileiros tendo sido premiado em todas. “O filme foi finalizado nas vésperas do Festival do Rio e saiu com o prêmio de Melhor Documentário, depois foi pra Mostra de Cinema de São Paulo e foi eleito pelo público como o Melhor Doc e agora Tiradentes. São três participações, todas premiadas, mas, mais do que os troféus, nos impressionou a reação do público, muito semelhante em todos os lugares com direito a choro e risadas. Aqui na Bahia tivemos uma sessão especial, na semana passada, com a presença do povo de candomblé, e foi igualmente surpreendente”, conta Sergio Machado.>

Sergio Machado com os produtores do filme: Claudia Lima, Diogo Dahl , Mariana Vaz e Fernanda Miguel Crédito: Genilson Coutinho/Divulgação

Três festivais, três prêmios>

O documentário, produzido pela Conqueirão, Janela do Mundo e Globo Filmes, retrata a amizade incondicional entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, os maiores responsáveis pela criação de um imaginário de baianidade que persiste até hoje. “Acho que a cumplicidade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, a relação de amor entre os três e as religiões de matriz africana , apontam na direção de algo que tem feito falta para todos nós nos dias duros que vivemos. O filme, de maneira leve e despretensiosa, aponta para uma utopia ainda possível. A história dos Obás de Xangô é de luta e resistência, mas também de entendimento e compreensão do outro, talvez por isso o filme tenha tocado de forma tão intensa as pessoas”, conclui o cineasta.>

A vez de Lina>

E por falar em cinema, a produtora Maria Farinha Filmes vai levar a história da arquiteta italiana Lina Bo Bardi, conhecida pelos projetos do Museu de Arte Moderna da Bahia e de São Paulo, MAM e Masp, respectivamente, para as telas. O filme, segundo a colunista Monica Bergamo, da Folha, será inspirado no livro Lina Bo Bardi: O que Eu Queria Era Ter História, do escritor Zeuler R. Lima. Dentre os temas abordados no roteiro construído por Josefina Trotta, está a conexão de Lina com a Bahia onde assinou a reforma do Solar do Unhão, dentre outros projetos emblemáticos como o Espaço Coaty, na Ladeira da Misericórdia.>

Daiane Paranhos e Luciano Lopes na festa do Fasano Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Iemanjá I>

João Marcelo Passos foi o grande anfitrião da noite em homenagem a Iemanjá, no rooftop do Fasano Salvador, no último sábado (01). Os convidados foram embalados pelo set do DJ Matheus CE e curtiram shows das bandas Filhos de Jorge e Bailinho de Quinta. A decoração ficou por conta da Tudo São Flores e o time hostess apresentou as peças da coleção Axé-Bahia-Amém, assinadas pelo joalheiro Plinio Simões. >

Magali Santana, da Casa Cor Bahia, com Licia Fabio e Helaine Schindler Crédito: Divulgação

Iemanjá II>

O restaurante Amado, na Avenida Contorno, foi mais uma vez palco da já tradicional celebração para Iemanjá, promovida pela promoter Licia Fabio. O Dois de Fevereiro – A Festa reuniu centenas de convidados embalados pela banda Autorias e pela cantora Márcia Freire que não deixaram ninguém parado. Assim como nos anos anteriores, o bufê de feijoada foi assinado pelos chefs Edinho Engel e Danilo Fernandes.>

Heloisa Périssé Crédito: Divulgação

A Cura>

A atriz Heloisa Périssé vem a Salvador para o lançamento do seu livro Cheia de Graça: Uma jornada de Humor, Amor e Cura, seguido de bate-papo sobre sua jornada de superação após câncer raro, com mediação da oncologista Clarissa Mathias. O evento, que acontece no próximo dia 11, às 16h, na Oncoclínicas, em Ondina, é voltado para médicos e pacientes oncológicos. No livro que celebra os cinco anos de cura da atriz e foi escrito em parceria com a jornalista Isa Pessoa, a comediante fala com leveza, humor e sensibilidade, sobre o momento mais desafiador de sua vida, quando foi diagnosticada com câncer em 2019. >

Zezé Polessa encarna Nara Leão no teatro Crédito: Divulgação

Nara por Zezé>

A atriz Zezé Polessa encarna Nara Leão (1942-1989) no monólogo musical Os Olhos de Nara Leão, escrito especialmente para ela por Miguel Falabella, que também assina a direção. As apresentações acontecem nos dias 23,24 e 25 de maio, no Teatro Sesc Casa do Comércio, e os ingressos só serão colocados à venda na próxima semana. O espetáculo, fruto do arrebatamento causado pela cantora em Zeze Polessa, que partilhou o desejo de revivê-la nos palcos ao amigo Miguel Falabella, parceiro em uma série de projetos teatrais desde 1979, que imediatamente abraçou o projeto que vem colhendo críticas positivas por onde passa. >

The Best >

Benicio Calaça Crédito: Divulgação

Os melhores andam juntos e, não à toa, grandes encontros seguem acontecendo no Purgatório Bar, que está entre os 500 melhores bares do mundo. Na próxima segunda-feira (10), às 20h, acontece mais uma edição dos Guest Bartenders. Desta vez, Jonatan Albuquerque convida Benício Calaça, do Zimbro Bar, eleito o Melhor Bar Centro-Oeste pela revista Prazeres da Mesa. Se juntará a eles a bartender Biruta da Terra, primeira mulher a ganhar o Campari Bartender Competition. Para fechar o time, o chef da casa, Edu Moraes, recebe o colega Jadson Nunes, do extinto 705. >

Cenário para jantar a dois Crédito: Divulgação

Encontro exclusivo>