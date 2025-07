RONALDO JACOBINA

Dois baianos têm seus livros reeditados na Alemanha para os mercados europeu e norte-americano

Ronaldo Jacobina

Publicado em 15 de julho de 2025 às 05:00

Obra de Mario Cravo Neto publicada no livro Laróyè Crédito: Mario Cravo Neto/ IMC/Divulgação

Mario Cravo Neto (1947–2009) e seu filho Christian Cravo tornaram-se os dois primeiros artistas brasileiros a terem uma obra editada pela alemã Steidl, a maior e mais importante editora de livros de arte de toda a Europa. O livro Laróyè (Steidl, 2025), do artista e fotógrafo brasileiro Mario Cravo Neto (1947–2009) ganhou edição adaptada baseada no original em português, publicada por Cravo no Brasil através de seu próprio selo editorial, Áries Editora (Salvador, Bahia, 2000). Agora apresentada em inglês e em um formato menor, que reflete as tendências atuais de impressão, a publicação inclui um ensaio inédito de Ayrson Heráclito. Todas as imagens têm como fonte transparências horizontais originais selecionadas entre milhares de fotografias tiradas por Cravo Neto em Salvador entre 1977 e 1999. >

Christian Cravo Crédito: Divulgação

Jardins do Éden>

Já o fotógrafo e artista visual Christian Cravo teve a obra Nos Jardins do Éden revisada e reeditada pela mesma editora. Editada pela primeira vez como catálogo/livro em 2010 pela Throckmorton Fine Art durante a exposição homônima em Nova York, Nos Jardins do Éden agora chega aos mercados europeu e norte-americano. Nesta nova edição que tem a assinatura de Christian e do coordenador de fotografia do Instituto, Sérgio Burgi, a obra traz um texto do fotógrafo, pesquisador, jornalista e curador carioca Pedro Karp Vasquez. “Estou imensamente agradecido a Sérgio Burgipelo intermédio com a editora e a Gerard Steidl, lenda viva, que acreditou neste projeto”, diz Christian. >

Haiti: obra de Christian Cravo publicada no livro Nos Jardins do Éden Crédito: Christian Cravo /Divulgação

Acervo preservado >

Vale ressaltar que desde 2015, a preservação e a difusão da obra de Mario Cravo Neto vêm sendo realizadas por meio de uma parceria colaborativa entre o Instituto Mario Cravo Neto—instituição privada criada pelos herdeiros do artista de acordo com seu testamento e responsável por seu espólio—e o Instituto Moreira Salles, principal instituição brasileira dedicada à preservação fotográfica, que abriga e salvaguarda mais de 100 mil negativos originais em preto e branco e transparências coloridas que compõem o acervo fotográfico do artista. >

Chico Mazzoni Crédito: Divulgação

Bom Jesus Monte de Chico Mazzoni Divulgação Crédito: Divulgação

Sagrado, profano e o afro-brasileiro>

O artista plástico baiano Chico Mazzoni inaugura, no próximo dia 1º de agosto, às 18h, no Museu da Misericórdia da Bahia, sua nova exposição Excelsos Excessos – Reciclagem do Barroco. A mostra reunirá 28 telas repletas de simbologias e representações, que estarão integradas às preciosas peças do acervo do Museu da Misericórdia. A proposta, segundo o artista, é celebrar o sagrado, o profano e o afro-brasileiro que se revelam em expressões contemporâneas inspiradas no estilo barroco realizando assim, o que o artista define como: “necessário contraponto entre o barroco legítimo e as minhas interpretações contemporâneas dele, esperando que isto traga ao público revelações inesperadas”.>

Verônica e Ademar Lemos serão os anfitriões do Chez Bernard Crédito: Divulgação

França com Bahia >

O Chez Bernard vai celebrar seus 62 anos em duas noites especiais nos dias 23 e 24 de julho, às 19h, quando o público desfrutará de um menu criado exclusivamente para a comemoração. Os jantares, harmonizados com vinhos escolhidos especialmente para cada uma das nove etapas do menu, unem a tradição francesa com as cores e o espírito da cultura baiana representada por ingredientes locais. As reservas já estão sendo feitas pelo telefone 71 99911 1130. >

Contação de histórias da Disney Crédito: Divulgação

Leitura>

A Disney Brasil, em parceria com a Livraria Leitura, promove durante este mês de julho sessões especiais de contação de histórias com os clássicos do universo Disney. O evento tem como objetivo estimular o hábito da leitura entre as crianças, promover momentos de conexão entre pais e filhos e reforçar o valor da imaginação e da fantasia no desenvolvimento infantil. Na unidade de Salvador, as sessões acontecem sempre às 16h, nos dias 20 e 27 de julho. Além de viverem a magia das histórias, os participantes ainda recebem brindes exclusivos, tornando a experiência ainda mais especial e inesquecível.>

Fause Haten em cena Crédito: Divulgação

Fause, o Monstro>

Multiartista paulistano que transita entre moda, teatro e artes visuais, Fause Haten, que no ano passado inaugurou ateliê na Rua da Graça, em Salvador, vai lançar, nesta sexta-feira (18), às 20h45, no Teatro Cambará da Casa Rosa, no Rio Vermelho, o livro Eu Sou Um Monstro , registro contundente e confessional da performance homônima encenada e escrita pelo autor desde o ano passado. A obra tem prefácio do ator e diretor Elias Andreato e ensaio final do artista e curador Renato de Cara. >

Rita von Hunty Crédito: Divulgação

Cena queer>

A drag queen, youtuber e professora Rita Von Hunty é uma das convidadas da 1ª edição da Mostra Futuro Queer, um evento gratuito que celebra a produção artística e intelectual da comunidade LGBTQIAPN+. O evento acontece na CAIXA Cultural Salvador entre os dias 17 e 20 de julho, com uma programação que reunirá nomes de destaque da cena queer brasileira, em mesas de debates, oficinas e espetáculos.>

Márcio Oliveira e Tatiane Rôde Crédito: Divulgação

