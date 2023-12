Estado da Bahia corre risco de perder acervo de Krajcberg

Frans Krajcberg morreu em 2017. Crédito: Agência Estado

O Ministério Público da Bahia promoveu, na Comarca de Nova Viçosa, uma Ação Civil Pública para que o Poder Judiciário imponha ao Estado da Bahia o cumprimento das obrigações assumidas ao receber como beneficiário o acervo do artista Frans Krajcberg, morto em 2017. O MP considera que o Estado da Bahia não está cuidando do patrimônio, com 48 mil itens, doado pelo artista ao Estado em 2009 com o objetivo de que suas obras fossem preservadas após sua morte.

Museu

O acervo, com obras de valor inestimável que incluem pinturas, fotografias, gravuras e esculturas estavam armazenadas no Sítio Natura, espaço que o Estado da Bahia se comprometeu com o artista de origem polonesa a transforma-lo no Museu Artístico e Ecológico para abrigar sua obra, no lugar que escolheu para viver e morrer.

Má gestão

Na ação, protocolada no último dia 03, o promotor de Justiça, Fábio Fernandes Corrêa, requereu a execução de plano de gestão no Sítio Natura, local onde morou o artista, com vistas a sua preservação e propagação, enquanto bem cultural, e cronograma de atividades.

Casa do artista

O MP requereu ainda a restauração da casa do artista, no município de Nova Viçosa, onde ele viveu grande parte de sua vida, além de solicitar a catalogação do acervo atualmente armazenado no museu Wanderley Pinho, em Candeias. Tudo isto com vistas a implementar ações voltadas à proteção do acervo do artista conforme sua vontade expressada no termo de doação e testamento.

Desaparecimento

Além disso, o membro do MP exigiu que seja realizado um relatório minucioso para apuração do desaparecimento de 370 itens do acervo, bem como a fiscalização sobre supostas falsificações das obras do artista. O processo público foi proposto na Vara Cível de Nova Viçosa, cidade onde se encontram quase a totalidade do patrimônio artístico de Krajcberg. Cabe ao Poder Judiciário decidir se atende aos pedidos do MP.

Resposta

Em nota enviada à coluna, a Secretaria de Cultura afirma que “o acervo doado para o Estado está sendo documentado e catalogado pela Secult, através do Instituto do Patrimônio Artístico Cultural (IPAC), cujo relatório final fará parte do inventário”. A nota diz ainda que parte deste patrimônio não está sob a gestão do IPAC, “mas vinculado ao inventário e ao inventariante que foi indicado em vida pelo artista e que vem sendo desenvolvidas diversas ações para o reconhecimento, salvaguarda e preservação do acervo e bens do artista”. A Secult encerra a nota dizendo que vem “realizando tratativas para um estudo que tenha como resultado a implantação de um Parque Ecológico no Sítio Natura, criando uma infraestrutura que possibilite a abertura para visitação e democratização do acervo".

Outra praça

Exposição de Moraes Moreira. Crédito: Foto: Reprodução/TV Globo

Após a estreia em Salvador, onde recebeu mais de 25 mil visitantes, a exposição Mancha de Dendê Não Sai – Moraes Moreira chega ao Rio, no próximo dia 10, para uma temporada no Museu Histórico da Cidade, no bairro da Gávea. Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, a mostra foi costurada pelo Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale - via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da Maré Produções. A expo fica em cartaz até 12 de fevereiro.

P & B

Marcelo Kruschewsky. Crédito: Acervo pessoal

La Vie en Black and White é o nome da exposição que o artista plástico baiano Marcelo Kruschewsky realiza a partir de hoje (5) na cidade de Nova York, onde é radicado há vários anos. Na mostra, que planeja apresentar aos seus conterrâneos em breve, o artista navega no caos e na calma da existência, através de suas visões monocromática ao tempo em que convida o visitante a abraçar as dualidades da vida, encontrando o equilíbrio na bela simplicidade do preto e branco.

Obra de Marcelo Kruschewsky. Crédito: Divulgação

Pé na areia

O Village Itaparica, empreendimento turístico que vai ocupar a área onde foi o Club Med, inaugura, no próximo dia 15, a primeira etapa do beach club Pé na Areia, o maior empreendimento imobiliário da Ilha de Itaparica das últimas quatro décadas. Para celebrar, o Village promove de 15 a 17 deste mês o Circuito Baiano de Tênis do Interior. A iniciativa é da Eindom Empreendimentos Imobiliários, uma das empresas da Lorinvest, do norueguês Erling Lorentzen, que plantou a primeira floresta de eucalipto do Brasil.

Fila anda

Karine Poggio não está mais a frente da cozinha do VinKing, na Pituba. Os planos da chef, que foi responsável pela criação e implantação do cardápio do espaço, é se dedicar à Coentro Gastronomia Afetiva, sua empresa de refeições saudáveis congeladas, ao tempo em que estará mais livre para prestar consultorias e trabalhar como personal chef, duas das atividades que abraçou.

Karine Poggio. Crédito: Divulgação

Casa nova

Guto Lago. Crédito: Foto: Jota Jr. / Divulgação

O chef Guto Lago, que durante oito anos esteve à frente do restaurante do Hotel Vila Bahia, assumiu a cozinha do Carvão, no Chame-Chame. Na nova casa, o chef vai aos poucos imprimindo sua identidade ao cardápio que, segundo ele, manterá a essência da cozinha de fogo. Inquieto e criativo, Guto já traz sua assinatura no Menu Boas-Vindas, que considera um laboratório para o próximo cardápio que criará.

Mais um

Glicério Lemos . Crédito: Divulgação