Estátua de Mãe Stella será reinaugurada nesta quinta-feira (9)

Estátua de Mãe Stella restaurada. Crédito: Divulgação

A estátua de Mãe Stella de Oxóssi que foi destruída num incêndio criminoso em 2022 vai voltar à entrada da avenida que leva o nome da ialorixá em Stella Mares. A obra criada pelo artista Tati Moreno foi totalmente refeita pelos dois filhos do artista André e Gustavo Moreno, e será reinaugurada nesta quinta-feira (10), às 9h, com direito aos alabês do Ilê Axé Opô Afonjá, terreiro da Iyá.



Design



A BAÚ + vai festejar seus 10 anos hoje (8), às 17h, com uma festa para convidados na Casa Cor Bahia, no Caminho das Árvores. A marca, que representa na Bahia grandes designers brasileiros, integra o + Group que reúne três lojas físicas na Alameda das Espatódeas.

Minas com Bahia

Edinho Engel. Crédito: Divulgação

Edinho Engel vai comandar a cozinha do Amado no próximo dia 16, às 20h, com um jantar que contará um pouco da sua trajetória que se inicia nas Minas Gerais e segue para o litoral paulista até chegar às margens da Baía-de-Todos os Santos. O “espetáculo” gastronômico, batizado de Se Minas Tivesse Mar, percorrerá os caminhos da cozinha mineira até o encontro do chef com a cozinha do mar. As reservas já estão sendo feitas.

Arte

O fotógrafo baiano Armando CR passou a integrar o Acervo Galeria de Arte, dos galeristas Ricardo Portela e Denny Venegeroles, no Caminho das Árvores. A partir de agora, o artista passará a ter suas obras comercializadas pelo espaço que tem no seu portfólio nomes como Bel Borba, Gustavo Moreno, Almandrade, Igor Rodrigues e Guel Silveira.

Parceria

Leandro Karnal . Crédito: Divulgação

Em parceria com a ONG Livres Livros, a ProDuzir Eventos - responsável pelas apresentações de Leandro Karnal em Feira de Santana e Salvador, que acontecem nos dias 17 e 18 de agosto, respectivamente, está fazendo uma ação promocional de incentivo à leitura, concedendo descontos de 20% no ingresso para as palestras para quem fizer a doação de um livro em excelente estado na compra do ingresso.

Luxo

Alessandra Montagne. Crédito: Divulgação

Depois de dividir a cozinha com a chef Roberta Sudbrack, no último dia 4, no Rio de Janeiro, a chef brasileira radicada na França, Alessandra Montagne, desembarca hoje em Salvador a convite dos chefs Kafe e Dante Bassi, do restaurante Manga, para juntos prepararem um menu a seis mãos que será servido logo mais às 19h, em 10 etapas. Nascida no Morro do Vidigal, no Rio, e criada em Minas Gerais, Alessandra chegou na França aos 22 anos para estudar o idioma e se apaixonou pelo país. Em 2012 abriu seu primeiro restaurante em Paris, o Tempero, e o sucesso foi tanto que ela foi apadrinhada pelo lendário chef Alain Ducasse. Hoje ela comanda três unidades do Tempero, além do bistrô Dana e do gastronômico Nosso - todos na capital francesa.

Perto do fogo

E por falar na chef Roberta Sudbrack, é ela a próxima convidada da série de jantares a quatro mãos que vem sendo promovida pela Fasano Salvador. O encontro entre o chef local, Bahia Brito, e a convidada de honra está marcado para o dia 17 de agosto, às 20h, no restaurante da Praça Castro Alves.

Ilha

Sidney Quintela . Crédito: Divulgação