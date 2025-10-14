RONALDO JACOBINA

Exposição vai homenagear a artista plástica Maria Adair

Mostra Dança das Cadeiras reúne 18 artistas que utilizarão cadeiras como suporte para criar suas obras

Ronaldo Jacobina

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05:00

Maria Adair Crédito: Divulgação

A artista plástica Maria Adair será homenageada com a exposição Dança das Cadeiras, que reúne obras de 18 colegas baianos criadas para festejar sua trajetória. Cada um deles recebeu uma cadeira para usar como suporte para sua criação artística. A iniciativa é da consultora de arte Rita Câmara que teve a ideia de celebrar a artista, considerada uma das mais importantes da Bahia. Além dos artistas convidados, a própria Maria Adair vai expor três de suas famosas cadeiras além de uma mesa que estarão em exibição juntamente com as demais, na Casa Caiada, que fica na Rua Afonso Celso, na Barra, de 17 a 28 de novembro. A mostra, que poderá ser visitada das 9h às 18h, contará com obras de Maria Luedy, Marcia Abreu, Eneida Sanches, Alceu Lisboa, Miguel Cordeiro, dentre outros.

Keka com as filhas Maria Vitória (esquerda) e Marina Morena (direita) Crédito: Divulgação

Fabyano Teixeira e Sérgio Nunes Crédito: Divulgação

Setentona

O Horto Florestal ficou agitado na tarde do último domingo (12) com a presença de centenas de amigos que foram abraçar a aniversariante Keka Almeida (também conhecida como Keka Oxossi). A festa, que aconteceu na casa de Fabyano Teixeira e Sérgio Nunes teve bufê do chef Ricardo Silva e decoração de Marcio Sobral. A festa reuniu convidados da classe artística local e do Rio de Janeiro, de onde vieram Flora Gil, Marina Morena, Diogo Dahl, Mart´nália (que deu uma canja com Portela Açúcar e Veko Araújo, durante show da Aboca), as atrizes Débora Lamm e Suzana Pires, os atores Guilherme Leme e Luis Salém, os cantores Pierre Onassis, Thati e muitos outros.

Ramon Bennett Crédito: Divulgação

Para casais

O Instituto Ramon Bennett anuncia a imersão Entre Nós, um encontro exclusivo para casais que desejam fortalecer vínculos, redescobrir a intimidade e viver experiências juntos. Com apenas 13 vagas, o evento acontecerá de 07 a 09 de novembro, no Guarajuba Suítes Premium Hotel, no litoral norte. A imersão será conduzida por Ramon Bennett, consultor em Inteligência Relacional e Sexual, psicoterapeuta formado no Reino Unido com vasta experiência clínica internacional, autor e palestrante. As inscrições podem ser feitas no link: https://www.even3.com.br/imersao-entre-nos-636940/

Adriana Regis com o time de artesãs da mostra Crédito: Divulgação

Feito à mão

Mãos que Criam é o nome da mostra que acontece de 13 a 25 de outubro, na Casa Rosemberg, em Ondina. O evento propõe uma imersão no universo do feito à mão, destacando a importância do artesanato e das técnicas manuais na ambientação contemporânea. A exposição, com curadoria de Silvana Rosemberg e Adriana Régis, diretora criativa da Thereza Priore, apresenta cinco espaços temáticos e tem ambientes decorados pela Four Design Interiores. A mostra traz ainda intervenções da Thereza Priore em crochês, bordados, cúpulas de abajur, peseiras, travesseiros, almofadas, roupões e toalhas, que conectam passado e presente por meio do fazer manual.

Paulo Almeida Neto é um dos palestrantes do Summit Nexxo 2025 Crédito: Divulgação

Gestão

O Palacete Tirachapeu será palco de mais uma edição anual do Summit Nexxo 2025, um evento dedicado à gestão, inovação e tecnologia voltado para empresários e líderes de pequenas e médias empresas que buscam acelerar seus resultados na nova economia. Com trilhas de conteúdo focadas em gestão eficiente, inovação com inteligência artificial e automação tecnológica, o evento, promovido pela Hub.Nexxo, terá palestras sobre inteligência artificial, marketing e estratégias financeiras, e um elenco de palestrantes que inclui Rafael Milagre, Paulo Neto, Murcio Dias, os chefs Edinho Engel e Vini Figueira dentre outros.

Mãeana será a primeira a se apresentar no Hidden Casa Verão Crédito: Divulgação

Hidden Casa Verão

O Hidden está de volta a Salvador para mais uma temporada. Desta vez, o projeto que une música, enogastronomia, arte e cultura, assume uma nova identidade, passando a chamar Casa Verão Hidden, e reabre suas portas, na Rua Chile, no dia 7 de novembro, às 19h, com uma apresentação da cantora Mãeana. Nesta nova fase, o Hidden resgata o conceito das suas primeiras edições, trazendo de volta a lojinha com autosserviço onde o cliente encontrará vinhos, cervejas especiais, frios (para montar tábuas), e outros petiscos.

Querido Festival é inspirado no de Brasília Crédito: Divulgação

Família