Feira vai reunir mais de 50 vinícolas no Shopping da Bahia

Wine Dez chega a 4ª edição em Salvador e estreia em Aracaju no dia seguinte

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 05:00

Marcos Gordilho e Licia Fabio Crédito: Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, o empresário Marcos Gordilho (Casa Dez) e a promoter Licia Fabio, realizarão, na próxima sexta-feira (1), das 19h às 21h30, no Shopping da Bahia, a edição 2024 da Wine Dez, considerada a maior feira de vinhos no Norte Nordeste. Nesta quarta edição do evento, a dupla reúne cerca de 50 vinícolas das mais diversas origens para uma super degustação, onde todos os produtores estarão apresentando seus rótulos, que totalizam 200. O acesso ao evento é livre. Já para participar da degustação custa R$ 150, sendo que deste valor o cliente terá de volta R$ 70 de cashback para usar nas lojas da Casa Dez. No dia seguinte, o evento migrará para o vizinho estado de Sergipe, e acontecerá na loja da rede que acaba de ser inaugurada em Aracaju..

Largada vitoriosa

Laura Tarragó estreia com prêmios Crédito: Divulgação

Radicada na Bahia há cinco anos, a escritora espanhola Laura Tarragó faturou três prêmios internacionais por seu primeiro romance, Sol Negro, lançado em seu país e já traduzido para a língua inglesa, onde recebeu o título de The Ancient Whispers of the Skulls. A obra, recentemente lançada nos Estados Unidos, foi a vencedora do International Latino Book Awards (ILBA), um dos mais importantes prêmios dos Estados Unidos, em duas categorias: 1º Prêmio de Melhor Romance de Aventura e o 3º lugar de Melhor Romance de Mistério. Laura Tarragó também acabou de ser premiada em Sevilha com o 1º Prêmio Promessa da editora espanhola Caligrama, que reconhece novas vozes literárias com grande potencial. A autora conta que, embora Sol Negro ainda não tenha sido traduzido para o “português brasileiro” (sic), sua intenção é lança-lo no Brasil. “Estou em busca de uma editora”, conta.

Pelo mundo

Marivaldo dos Santos e Rosangela Silvestre Crédito: Divulgação

Acostumado a viver na ponte área Salvador-Nova York, o músico Marivaldo dos Santos acrescentou novos destinos ao seu roteiro aéreo. O multi-instrumentista baiano criador do Quabales e integrante do grupo STOMP (musical que ficou em cartaz por mais de 25 anos na Broadway e realiza turnês mundiais) está em uma turnê pela Europa, acompanhado de sua irmã, a coreógrafa Rosangela Silvestre. Juntos, os dois artistas nascidos no Nordeste de Amaralina, estão ministrando workshops. Enquanto ela apresenta a Técnica Silvestre e Simbologia dos Orixás, de sua autoria; ele fala apresenta a Percussão Performática Orquestrada. O encontro conta ainda com um pocket show em dueto, chamado Ritmo e Movimento.

José Luiz Miranda - Superintendente do Salvador Shopping Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

Natal no gelo

O Shopping Salvador está montando um espaço de experiência e entretenimento para a família no seu projeto de Natal. O Ice Cream Park terá uma estrutura de mais de dois mil metros quadrados, com cenografia assinada pelo artista baiano Pedro Caldas. O espaço, que será inaugurado no dia 19 de novembro, terá atrações inéditas e operações gastronômicas, além do Ice Bumper: os famosos carrinhos de bate-bate, mas na versão gelo, que estará pela primeira vez no Nordeste; além da maior pista de patinação do país. O Ice Cream vai receber o parque infantil Mundo dos Doces, as estações da Le Pipoquê, de chocolates Kopenhagen, os gelatos Borelli, a Coxa Coxinha e a choperia Pinguim.

Feira

Nanda Lebram Crédito: Divulgação

De olho nas festas de Natal e final de ano que se aproximam, a empresária Nanda Lebram está preparando a 17ª edição da feira News by Nanda Lebram, que acontece entre os dias 1º e 3 de novembro, no Shopping Barra. O evento contará com diversas tendências e novidades para quem não quer errar na hora de escolher o presente.

Cena do documentário Crédito: Divulgação

Cinquentão

A história de fundação do Ilê Aiyê, que está completando 50 anos, é o tema do documentário Ilê Aiyê: A Casa do Mundo que vai ao ar pela TV Bahia nesta sexta-feira (1), logo após a Sessão da Tarde. O filme, que tem coordenação de Alexandre Lyrio e Ricardo Ishmael e roteiro de Lyrio, é dividido em cinco capítulos e tem trechos narrados pelos atores Lázaro Ramos e Taís Araújo. O doc será lançado amanhã (30), em sessão exclusiva para convidados no Cinemark do Salvador Shopping. No filme, Vovô do Ilê, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mãe Hildelice e Daniela Mercury, dentre outros personagens, tentam explicar como os tambores do Ilê se tornaram imprescindíveis para a formação de jovens da comunidade, mas também para influenciar diretamente o surgimento do samba-reggae e até da axé music.

Rafael Freitas e Victor Carvalho Crédito: Acervo pessoal

White Party

E os preparativos para a festa de aniversário de 15 anos do site Alô Alô Bahia seguem a todo vapor. Rafael Freitas e Victor Carvalho não estão medindo esforços para fazer desta a festa do ano. Programado para mil convidados, o evento que terá show de Gilberto Gil, já fechou o patrocínio de 50 marcas, dentre elas a Natura, cujo vice-presidente, Agenor Leão, é baiano e já confirmou presença. Em conversa com a coluna, Rafael Freitas contou que, apesar da grandiosidade do evento, a ideia não é a de uma festa formal. “Será tudo em um clima descontraído, nada de formalidades. É uma festa animada, dançante, com todos os convidados vestidos de branco”, diz Rafael Freitas.

Orlando Senna Crédito: Divulgação

Cinema

Orlando Senna, um dos mais importantes nomes do cinema latino-americano, participará de uma série de lançamentos especiais do seu mais recente longa-metragem Longe do Paraíso. Em Salvador, os lançamentos acontecerão nos dias 6 de novembro, no Cine Glauber Rocha, e no dia 9 de novembro, na Saladearte Cinema do MAM, ambas com a presença do cineasta baiano. Daqui, o filme que fez carreira em festivais, chegará às salas do país. A obra, que tem no elenco Emanuelle Araújo e Ícaro Bittencourt, foi rodada em 2018 na Chapada Diamantina e em Salvador. O roteiro, inspirado no mito de Caim e Abel, conta a história de dois irmãos que entram em conflito, tendo como pano de fundo a questão agrária.

Manoel Vitório Crédito: Divulgação

Encontro de líderes