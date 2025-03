RONALDO JACOBINA

Fique por dentro dos rumos do Palacete Tira-Chapéu após o verão

Este contéudo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 11 de março de 2025 às 05:01

Paulo Marques é sócio do Palacete Tira-Chapéu Crédito: Divulgação

Depois do grande sucesso de público neste verão, o Palacete Tira-Chapéu se prepara para lançar o seu primeiro calendário de eventos. O espaço, que esteve na primeira fase sob a gestão da empresária Andrea Velame, segue agora sob o comando dos sócios Paulo Marques e Marcelo Magalhães. A ideia, segundo Marques, é manter sempre uma agenda que dialogue com a essência do lugar, ou seja, a arte, cultura e enogastronomia. O primeiro evento desta nova etapa, que já anuncia as comemorações da Páscoa, está marcado para o próximo dia 27, a partir das 19h. Trata-se de uma harmonização dos chocolates da marca Chocolat Du Jour, que tem uma unidade no térreo do belíssimo prédio, com espumantes. >

Enogastronomia>

Inaugurado no final do ano passado, após um cuidadoso e delicado trabalho de restauro, o Palacete Tira-Chapéu já se consolidou como um dos mais belos e imponentes equipamentos da cidade. “O Palacete está aberto a todos, baianos e visitantes, seja para usufruir da gastronomia oferecida pelos seus restaurantes, pub, lounges, café e chocolataria, seja para conhecer outros espaços como galeria de arte, livraria, espaços para eventos, ou simplesmente para conhecer o belíssimo edifício histórico”, diz Paulo Marques. >

Tereza Paim vai preparar menu com São Braz Crédito: Divulgação

Made in Bahia>

A indústria alimentícia São Braz investiu R$ 300 milhões na implantação da sua primeira fábrica na Bahia, que será inaugurada no próximo dia 28, no município de Conceição do Jacuípe. No evento de inauguração, a marca nordestina promoverá uma cozinha show comandada pela chef Tereza Paim, que preparará um menu utilizando produtos da São Braz, com o objetivo de unir sabores e tradições baianas e paraibanas. Entre os pratos previstos estão cuscuz com linguiça artesanal, pirão de flocão e inhame com moqueca de frutos do mar, e polenta de flocão com ragu de picanha. >

Véronique Vella Crédito: Divulgação

Ilustríssima >

Prestes a celebrar sete décadas de dedicação à formação de profissionais na área de dramaturgia, a Escola de Teatro da Ufba recebe, pela primeira vez, um membro da consagrada Comédie – Française, a trupe de Molière que desde 1680 é referência mundial do teatro e mais antiga companhia em atividade no mundo. Atriz, cantora, diretora e vice-decana da Maison de Molière, Véronique Vella ministrará oficinas e masterclass, de 15 a 22 de março. As atividades, que acontecerão na sede da escola, no Canela, em parceria com a Aliança Francesa, é uma realização do Grupo de Estudos e Pesquisas em Produção Teatral, coordenado pelos professores Deolinda Vilhena e Sérgio Sobreira.>

Aperitivo>

A passagem de Véronique Vella pela Bahia pode ser considerada um aperitivo do que será a temporada França-Brasil 2025, que acontecerá entre abril e novembro, como parte de um acordo, assinado em junho de 2023, entre os presidentes dos dois países, Emmanuel Macron e Luís Inácio Lula da Silva. As atividades ministradas por Véronique Vella (oficina e masterclass) se inscrevem ainda no âmbito das comemorações da Semana Internacional da Francofonia.>

Pedro Dornas Crédito: Divulgação

Novos planos >

Pedro Dornas reúne os associados da Amcham Bahia - filial regional da Câmara Americana de Comércio para o Brasil - nesta quarta-feira (12), no Wish Hotel da Bahia, para apresentar o "Plano de Voo 2025", da entidade. O encontro, segundo o presidente, “é uma oportunidade única para se conectar com os protagonistas do futuro econômico do estado e ampliar sua visão sobre as tendências que moldarão os negócios nos próximos anos”. O evento é exclusivo para sócios e convidados da entidade. >

Modelo posa com lenços da Almacor Crédito: Divulgação

Voo >

A Almacor, da mineira Cynthia Jaber e da baiana Cecília Freyre, participa pela primeira vez da Feira Rosenbaum, em São Paulo, a convite da Nordestesse, plataforma liderada pela baiana Daniela Falcão. O evento acontece de 12 a 18 de março, na Galeria do Conjunto Zarvos, dentro da programação oficial da DW! Semana de Design. A marca apresenta uma exposição de lenços de seda estampados com obras de seus artistas extraordinários e da Galeria de Vestir, com roupas e objetos de decoração colecionáveis. Unindo arte, moda e inclusão, a Almacor transforma criações de jovens com deficiência em peças únicas.>

Beto Saad, Janyck Daudet e José Antonio Martins Monteiro Crédito: Divulgação

Em alta>

O Hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana montou um espaço para os apreciadores de charutos no seu Baile à Fantasia da última sexta-feira (7), na capital carioca. A marca escolhida pelo hotel foi a baiana JAMM Cigar, do empresário José Antônio Martins Monteiro que levou para lá não apenas os seus premiados charutos, como Neia, uma de suas mais populares colaboradoras que preparou os charutos ao vivo na festa. Durante toda a noite, o espaço foi visitado por personalidades como Beto Saad (Alma Premium), o CEO do Club Med na América do Sul, o francês Janyck Daudet, a Garota de Ipanema Helô Pinheiro, dentre outros, que deram cabo do estoque dos charutos adquiridos pelo hotel. >

Duda Woyda Crédito: Divulgação

Teatro>