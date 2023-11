Grupo português retoma obra do Convento do Carmo

Piscina do hotel . Crédito: Divulgação

O grupo português Convento do Espinheiro, novo proprietário do Convento do Carmo, vai retomar as obras de reforma do prédio em janeiro do próximo ano. De acordo com o presidente do grupo Nuno Camacho, serão investidos R$ 40 milhões e a expectativa é de que o hotel seja inaugurado em dezembro de 2024, um ano depois da data prevista inicialmente pelo empresário. “Estávamos aguardando a liberação do financiamento que saiu agora, então já podemos começar no começo do começo do próximo ano”, explica o hoteleiro que já escolheu a construtora que tocará a obra, mas ainda mantém o nome em sigilo até a assinatura do contrato.

Nuno Camacho, presidente do grupo português. Crédito: Divulgação

História

Adquirido pelos portugueses em 2021, o Convento do Carmo, que durante 15 anos foi gerido pela rede, também portuguesa, Pestana, é um convento carmelita do século 16. Segundo Camacho, o imóvel vem passando por um cuidadoso processo de restauração para manter a sua originalidade. Este será o primeiro equipamento hoteleiro do grupo em solo brasileiro

Arte viva

Chico Liberato em cena do documentário . Crédito: Divulgação

O documentário A Vida É Da Cor Que Pintamos, que conta em 93 minutos vida e obra do artista baiano Chico Liberato, morto no começo deste ano, ganhará sessão exclusiva para convidados, no próximo dia 7 de dezembro, às 19h, na Saladearte Cine MAM. A pré-estreia será seguido de bate-papo com a participação da equipe técnica e de familiares do artista que participaram da obra. No dia seguinte, o longa-metragem, que é dirigido por Jorge Alfredo Guimarães em parceria com a filha de Chico, Cândida Luz Liberato, entra em circuito comercial até 13 de dezembro. A obra, segundo a distribuidora Boulevard Filmes, deverá ser exibida em várias salas de cinema e ganhará novos lançamentos e outras pré-estreias em outras capitais.

Cacau

A Crema Gelato, eleita a melhor sorveteria de Salvador, tem agora um chocolate pra chamar de seu. A marca, referência em gelato italiano, lançou a linha de Chocolates Crema, em parceria com a Magian Cacao. Os produtos foram desenvolvidos pelo chef Fred Samora com os mesmos critérios e exigências dos demais produtos da marca. Vale ressaltar que 70% da matéria-prima (ou seja, o cacau) utilizado na produção das barras de chocolate artesanais vem do Sul da Bahia e do Pará. Mais brasilidade impossível.

Ciência & capoeira

Sidarta Ribeiro é capoeirista . Crédito: Divulgação

Conhecido como neurocientista e escritor, além de autor de diversas obras, o também biólogo brasiliense, Sidarta Ribeiro vem a Salvador no começo do próximo ano para mostrar uma faceta pouco conhecida do público: a de capoeirista. Sim, além de ser considerado um dos cientistas mais influentes do país, o cara é também um atleta. E é como tal que ele participará, como convidado, da mesa de abertura do 5º Rede Capoeira, que acontece em Salvador entre os dias 24 e 27 de janeiro do ano que vem. Só para ilustrar, Ribeiro é formado pelo Grupo Capoeira Brasil (GCB) e discípulo do Mestre Caxias e Mestre Paulinho Sabiá.

Ele merece

Chef Ícaro Silva . Crédito: Divulgação

O chef Ícaro Rosa, do Restaurante Jiló, em Itacaré e em Salvador, ganhou duas categorias do Prêmio Gastronomia Preta 2023, entregue, neste domingo (26), no Rio de Janeiro. Carioca radicado na Bahia há 8 anos, ele ganhou os prêmios de Empreendedor do Ano e Melhor Restaurante.

Contemporaneidade

No ano em que celebra 50 anos de seu escritório, o Caramelo Arquitetos Associados, o arquiteto baiano Antônio Caramelo aposta no mercado imobiliário do Sul da Bahia. E chegou agitando a região com projetos residenciais modernos que seguem, em sua maioria, a tendência smart house, aquelas moradias compactas. Assim, Ilhéus, repleta de beleza e história levada mundo afora pela literatura de Jorge Amado ganha ar de modernidade.

Prestígio

Rubém Escartin. Crédito: Foto: Rebeca Lima/ Divulgação

O empresário espanhol naturalizado brasileiro, Rubén Escartín, recebe no próximo dia 11 de dezembro, às 10h, a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia. A indicação foi por sua forte atuação à frente da Prima Empreendimentos, no desenvolvimento de projetos inovadores no mercado imobiliário e hoteleiro de Salvador e do Litoral Norte do Estado, em Baixio. A cerimônia irá reunir autoridades da casa, convidados e imprensa.

Sessentou

João Eça e Alexandra . Crédito: Divulgação