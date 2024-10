RONALDO JACOBINA

Grupo Tokai abrirá quatro novos restaurantes em Salvador, Recife e Fortaleza

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - inteligência empresarial

Ronaldo Jacobina

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 05:00

Múrcio e Rodrigo Dias, sócios do Grupo Tokai Crédito: Divulgação

O grupo Tokai vai levar o restaurante Lotti para Recife e Fortaleza. Com a expansão da marca, e a abertura do asiático Miss KÔH, em Salvador e na capital pernambucana, o grupo liderado pelo empresário Múrcio Dias, atingirá a marca de 21 restaurantes nos próximos dois anos. Há 26 anos no mercado com o Tokai Express, Tokai Gourmet, Maotai, Lotti, Miss KÔH e Panela Brasileira, o grupo, que atua em seis capitais do Nordeste, além de Belo Horizonte, Belém e Manaus, vai gerar 240 novos empregos diretos, que serão somados aos 750 já existentes.

Expansão

O Lotti, que já possui duas unidades na capital baiana, será aberto na alameda gourmet do shopping Rio Mar Recife, em agosto de 2025, e contará com 150 lugares. Já na capital cearense, a marca vai desembarcar no shopping Rio Mar Fortaleza, em março de 2026, com 140 lugares. Vale ressaltar que os dois shoppings pertencem ao grupo JCPM, proprietário também do Salvador Shopping. Já o Miss KÔH, que terá cardápio assinado pelo premiado chef Murakami, deverá abrir as portas no Salvador Shopping, ao lado do Lotti, nova ala gourmet, em março do ano que vem. Enquanto na capital pernambucana, a previsão de chegada do asiático é em novembro de 2025, também no shopping de João Carlos Paes Mendonça.

Conexão

Camila Martins e Michelle Gonzalez Crédito: Divulgação

Camila Martins e Michelle Gonzalez, criadoras do Clube do Horto, uma plataforma que conecta mais de 2,7 mil mulheres moradoras do Horto Florestal, estão expandindo seu negócio que agora passa a chamar O Clube. A mudança, segundo elas, reflete o crescimento e a necessidade de ampliar a atuação do projeto que manterá o Clube do Horto como um dos principais braços dessa nova fase, preservando sua essência e ampliando seu impacto na comunidade, mas agregando novos negócios. As novidades do novo formato serão apresentadas pela dupla, no próximo dia 24, às 18h, no Almacen Pepe, em evento exclusivo para convidadas.

Marcelo Fugita Crédito: Divulgação

Transatlântico

O chef Marcelo Fugita, do Grupo Soho, é o convidado do colega Nelson Soares para assinar o menu do jantar que ele promove hoje, às 19h, na unidade de Cascais (Portugal), do restaurante Sult. Este é o segundo dia de compartilhamento de saberes entre os dois chefs. Nelson e Marcelo dividiram a cozinha do mesmo restaurante no último final de semana e a sintonia foi tão fina que o anfitrião o convidou para retornar hoje para participar do projeto Universo Major que celebra a fusão de sabores. Vale ressaltar que o Sult português, que tem uma unidade no Rio, é um projeto do arquiteto baiano Sidney Quintela. O preço do menu, com bebidas incluídas, é de 140 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 840 por pessoa.

Em cena

Leona Cavalli Crédito: Divulgação

A atriz Leona Cavalli desembarca na Caixa Cultural Salvador, entre os dias 8 e 10 de novembro, para três apresentações do espetáculo Elogio da Loucura. A peça é uma adaptação da obra de Erasmo de Rotterdam, considerada uma das mais influentes da civilização ocidental. Dirigido por Eduardo Figueredo, o espetáculo tem em cena, além da atriz, os músicos Rafa Ducelli no Violoncelo e Cika na Percussão.

Luiz Fernando Queiroz Crédito: Divulgação

Baco

Luiz Fernando Queiroz será o anfitrião do encontro que vai reunir uma turma de amantes do vinho em torno de Juan Muga, sócio da Bodega Muga, uma das mais renomadas vinícolas da Espanha, para uma noite de degustação. O evento acontece nesta quinta-feira (24), às 18h30, na Quality Adega, no H Mall (Horto), e está sendo produzido em parceria com o restaurante A Taberna, localizado na mesma ala do shopping.

Vinicius Moraes e a bela Gaia Crédito: Divulgação

Mundo pet

Salvador foi a porta de entrada da marca de acessórios Zee.Dog, no Nordeste, com a abertura de uma loja no Shopping Barra, em dezembro passado. E o negócio parece que deu bons resultados. A ponto dos franqueados Vinícius Moraes e Carla Marzolla abrirem, nesta quarta-feira (24), a segunda unidade no Salvador Shopping.

Juliana Brandão e Fabio Sande Crédito: Divulgação

Então é Natal!

O Shopping Bela Vista marcou para o dia 3 de novembro próximo a inauguração da sua decoração de Natal. Desta vez, a gerente de marketing, Juliana Brandão, aposta numa atração internacional inédita na Bahia e pioneira no país com a temática natalina: o Balloon Experience - uma piscina sensorial e musical com mais de 130 mil bolinhas e 5 mil balões dentro de uma caixa de presente gigante instalada em meio à decoração. A festa de abertura será assinada pela Licia Fabio Produções, e tem figurinos de Fabio Sande.

Pugah assina direção musical do AFD Crédito: Divulgação

Década de sucesso