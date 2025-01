RONALDO JACOBINA

Licia Fabio promove sua tradicional feijoada de Iemanjá no Amado

Evento será animado pela banda Autorais e pela cantora Marcia Freire

Assim como nos anos anteriores, o bufê de feijoada será assinado pelo Amado (leia-se Edinho Engel e Danilo Fernandes), enquanto o bar vai oferecer grandes marcas de luxo. Desde a água, que será Perrier, até os vinhos e espumantes da badalada vinícola baiana UVVA. Além destes bebes, os convidados terão à disposição uísque Black Label, refrigerantes da Coca-Cola e um espaço dedicado à preparação de drinques especiais a base de destilados e frutas. O evento, marcado para começar às 14h, terá ainda a participação do DJ Juba com suas aguardadas performances, além de algumas intervenções artísticas que a promoter prefere manter em segredo para surpreender seus convidados.>

Um dos momentos mais aguardados do verão baiano, o Dois de Fevereiro – A Festa, integra o portfólio de eventos da Licia Fabio Produções que promete ainda uma segunda festança para meados de fevereiro, além dos camarotes que comandará no Carnaval de 2025. Á frente dos mais importantes eventos realizados na Bahia, Licia Fabio foi apresentada ao Brasil na última quinta-feira (30) pela atriz e apresentadora Cissa Guimarães, no programa Sem Censura (TV Brasil), como a maior promoter do país.>