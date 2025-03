NO MUNDO

Mestre Didi ganha exposição em Nova York; saiba os detalhes

Artistas afro-baianos têm ganhado, cada vez mais, destaque no mercado internacional

Mestre Didi: Spiritual Form, a primeira grande exposição nos Estados Unidos em 25 anos dedicada ao artista, será inaugurada nesta quinta-feira (13), no El Museo Del Barrio, em Nova York. >

A mostra reúne mais de 30 obras de Mestre Didi, propondo um olhar aprofundado para sua prática. Com curadoria de Rodrigo Moura, Ayrson Heráclito e assistência curatorial de Chloë Courtney, a mostra reúne trabalhos de Emanoel Araújo, Jorge dos Anjos, Agnaldo Manoel dos Santos, Aurelino dos Santos, Ayrson Heráclito, Goya Lopes, Antonio Oloxedê, Abdias Nascimento, Arlete Soares, José Adário, Nádia Taquary e Rubem Valentim.>

“É uma exposição importantíssima, uma das maiores exposições internacionais do Mestre Didi. Uma exposição monográfica que levou quase três anos de preparação entre a equipe curatorial e a equipe de produção. É uma grande homenagem que nós podemos fazer pela memória e pela obra do mestre Didi”, conta Heráclito. Mestre Didi: Spiritual Form estabelece entre pesquisas centradas em estéticas afro-diaspóricas, modernismos e espiritualidade.,>

Para Heráclito, os artistas afro-baianos têm ganhado, cada vez mais, destaque no mercado internacional, uma afirmação corroborada pela exposição, que continua até 13 de junho deste ano. “Existe uma valorização muito grande de nomes como o Mestre Didi, Agnaldo santos, Rubem Valentim, Nádia (Taquary), o Oloxedê, a Goya Lopes e eu também. Um grupo muito grande de artistas que vem se destacando no mercado internacional e isso só faz acrescentar ao valor da produção do Mestre e o quanto ele deixou de ensinamentos para tantos outros artistas”, completa.>