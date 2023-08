Orixás de Mario Cravo Jr. que eram dos Correios serão expostos no MAM

Duas das três esculturas dos orixás de Mario Cravo Junior que pertenceram ao acervo do Correios, e que durante muitos anos reinaram absolutas no prédio da empresa, na Pituba, foram restauradas e serão reapresentadas ao público. As enormes e importantes obras que representam Exu e Oxalá integrarão uma segunda etapa da exposição do artista, cuja abertura será hoje (29), às 17h, no Museu da Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão. A previsão é em outubro.

Museu de Arte Moderna. Crédito: Divulgação

Conjunto

Vale lembrar que este conjunto escultórico foi transferido do prédio do Correios para o Palacete das Artes para ser restaurado por João Carlos, o principal assistente do artista que hoje pertence ao quadro de funcionários do IPAC, órgão que faz a gestão dos museus do estado. Do trio, apenas a escultura de Oxalá não será exposta porque está muito deteriorada e carece de um delicado e demorado trabalho de restauração.

Orixás

Outras nove esculturas de parede que representam outros orixás e que também pertenciam ao Correios integrarão a exposição Mario Cravo Jr – Legado – 100 anos, que reunirá cerca de 60 quadros pintados sobre madeira e tela, que são parte da coleção doada pelo artista ao Estado da Bahia e que é composta por pinturas, esculturas, desenhos e serigrafias produzidas nos anos 1980 até meados da década de 1990. Todo o acervo de Mario Cravo Junior doado ao Estado que estava na reserva técnica do Palacete das Artes passará a integrar o acervo do Museu de Arte Moderna (MAM-Bahia.

Sucesso

João Eça Pinheiro, diretor do Tivoli . Crédito: Elias Dantas / Divulgação

João Eça Pinheiro foi o anfitrião do aniversário de 38 anos do Tivoli Ecoresort Praia do Forte que aconteceu no último final de semana. Com uma programação intensa que incluiu shows, desfiles e muita festa, que animou hóspedes e convidados como as atrizes Mariana Xavier, Clara Moneke e Dandara Mariana, dentre outros. As bandas Negra Cor e Filhos de Jorge foram as atrações das noites de sexta e sábado.

Quereres

Diogo Nogueira . Crédito: Rogerio-Von-Kruger

Baixio, no Litoral Norte, vai realizar uma grande festa de final de ano. O Réveillon Dos Quereres vai acontecer entre os dias 28 e 31 de dezembro, com atrações como Marina Sena, Gilsons, Diogo Nogueira, além de um line up com os DJS Mochakk, Maz e From House To Disco. Para realizar a empreitada, a Prima, empresa que vem investindo pesado na localidade para transforma-la num dos maiores destinos turísticos do país, se uniu a agências de eventos que conhecem bem o mercado de festas como aa Zum Brasil, a FX Talents e a Mc Conections.

Menu com grife

Chef Elia Schramm. Crédito: Divulgação

O chef Elia Schramm, que comanda a Osteria Babbo (RJ), e que passou por restaurantes com estrelas Michelin, criou um menu especial com uma dezena de pratos para o restaurante Lafayette. As criações do suíço criado na zona sul carioca serão apresentadas por ele nesta sexta-feira (1º) durante um jantar exclusivo para convidados. O menu, segundo Karine Queiroz, será incorporado ao cardápio da casa.

Festa

Michele Azevedo e Marina Moraes. Crédito: Divulgação

Localizado na Praia de Itapuã, o Villa da Praia Hotel vai reativar sua área de eventos, agora sob o comando da ICDW Eventos. O anuncio oficial será feito no próximo dia 4 durante coquetel para convidados comandado pelas sócias Michele Azevedo e Marina Moraes, da ICDW Eventos.

Arte

Eduardo Srur . Crédito: Divulgação

Reconhecido internacionalmente pelas grandiosas intervenções urbanas que chamam atenção para questões ambientais e políticas, o artista paulistano Eduardo Srur traz pela primeira vez à Bahia uma instalação de sua autoria. “A Arte Salva” está na edição 2023 do TAMAR Cultural, que acontece de 21 de setembro a 22 de outubro, no Centro de Visitantes de Praia do Forte. Nos dias 22 e 23 de setembro, o artista conduzirá oficinas abertas ao público que demonstram como é possível utilizar a arte sustentável para transformar realidades através da reciclagem de plástico, gerando novos produtos ao vivo.

Dedo verde

Alex Sá Gomes . Crédito: Divulgação