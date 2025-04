RONALDO JACOBINA

Osid recebem investimento para fortalecer tratamento oncológico

A expectativa é realizar cerca de 19 mil atendimentos ao longo de dois anos.

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de abril de 2025 às 05:00

Um dos hospitais da Osid Crédito: divulgação

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) foram contempladas no edital social 2024 do Banco do Nordeste e receberão um investimento de R$ 3,3 milhões para a aquisição de um novo acelerador linear, equipamento essencial para tratamentos de radioterapia. Os recursos são provenientes do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). >

“A aquisição desse novo acelerador linear permitirá a ampliação do acolhimento prestado ao paciente oncológico, possibilitando que mais pessoas tenham acesso a um tratamento moderno, humanizado e gratuito”, destacou Maria Rita Pontes, superintendente da OSID.>

A iniciativa permitirá a ampliação dos serviços da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) Nossa Senhora de Fátima, em Salvador, elevando a capacidade de atendimentos mensais de 2 mil para 3 mil sessões de radioterapia, o que deve reduzir as filas de espera no estado. A expectativa é realizar cerca de 19 mil atendimentos ao longo de dois anos.>

Londrino>

O Festival Ballantine's Boiler Room retorna a Salvador após um intervalo de 8 anos para mais uma edição baiana. Desta vez, o evento acontecerá nos dias 1 e 3 de maio, em local ainda não divulgado, e contará com a participação do BaianaSystem na primeira data e apresentação do Batekoo na segunda, com um line up extenso. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do requerimento de convites no site do festival.>

O festival, que teve sua origem em Londres, vem rodando o mundo visitando cenas musicais vibrantes para descobrir e celebrar artistas que impulsionam a cultura musical. Ao longo dos anos, já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Los Angeles, Berlim, Paris, Barcelona, Madri e Cidade do México.>

Argentino>

No último sábado (26), o Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, recebeu a celebração do Malbec World Day (MWD), promovida pelo Consulado Argentino em Salvador. O evento contou com uma feira de vinhos argentinos e uma masterclass conduzida pela sommelier Mariana Torta, da Wines of Argentina. Os convidados degustaram rótulos selecionados harmonizados com iguarias especiais, em uma homenagem à uva Malbec, símbolo da viticultura argentina.>

Ordep Serra Crédito: Villa Olívia

Poesia>

Ordep Serra lança, no próximo dia 3 de maio, às 15hy, na Cervejaria ArtMalte, no Rio Vermelho, o livro A Um Pássaro de Mim, um olhar amoroso e telúrico de exaltação à vida, revisitando não somente seu percurso íntimo, a paisagem humana onde se consolidou sua sensibilidade de eterno e gozoso aprendiz, mas também fincando firmemente os pés no tempo presente para, com inteligência e refinado humor, pensar o seu lugar e a sua condição de viajante. A obra sai pela Villa Olívia Editora.>

Sustentabilidade>

O 15º Prêmio Fieb Indústria Baiana Sustentável, promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia, está com inscrições abertas até 12 de maio. Com o tema Uma Gota de Ação, Um Oceano de Mudanças, a premiação visa reconhecer e valorizar as indústrias que investem em sustentabilidade, contribuindo para o aumento de produtividade, otimização de recursos, aprimoramento da gestão e melhoria da qualidade de vida.>

Flor Gil e Vitão Crédito: reprodução

Estreia>

A cantora e compositora Flor Gil, neta de Gilberto Gil e filha de Bela Gil, acaba de lançar seu primeiro álbum, Cinema Love, disponível nas principais plataformas de streaming. Aos 16 anos, a artista apresenta nove faixas autorais que misturam referências da MPB, R&B e indie pop, revelando sua identidade musical e versatilidade. O trabalho traz colaborações de nomes como Carol Biazin, Maro e do próprio Gilberto Gil, que compôs a canção Saudade, interpretada por Flor em dueto com o cantor Vitão. A capa do trabalho foi pensada e desenhada por Nikita, namora de Flor, que mora em Nova York.>

Parceria>