RONALDO JACOBINA

Palacete terá "Café Piquinique por Preta" nos fins de semana

Ronaldo Jacobina

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 05:00

Chef Preta e seu café piquinique Crédito: Divulgação

Consolidado como um dos endereços mais cobiçados da Rua Chile, o Palacete Tira Chapéu contará com mais uma atração a partir deste final de semana (16 e 17), das 7h às 11h30. No sábado e domingo próximos, o restaurante Casaria abrirá as portas oferecendo um super café de manhã assinado pela chef Preta. A ideia, segundo a cozinheira - que já opera um restaurante no mesmo edifício histórico - é oferecer uma comida de piquenique em pleno Centro Histórico. “Estamos preparando um bufê cheio de comidinhas do campo, tudo com pensado para resgatar tradições, oferecendo um banquete regional que remete às nossas lembranças mais afetivas”, explica. Considerando o espetacular café da manhã que a chef serve na sua pousada da Ilha dos Frades, a aposta é que este será mais um grande sucesso com a assinatura da baiana.

Edu Lobo Crédito: Nana Moraes/Divulgação

Por falar no Palacete Tira Chapéu, os produtores do festival Wine Brasil Music, que acontece entre os dias 20 e 24 deste mês, reunindo as principais vinícolas do Brasil e do mundo, terá na sua programação musical um show especial do cantor e compositor Edu Lobo que se apresentará acompanhado por um quarteto de excelência: Cristóvão Bastos (piano e direção musical), Jurim Moreira (bateria), Sidiel Vieira (baixo acústico) e Mauro Senise (sopros). Juntos, eles desfilarão um repertório que habita a memória afetiva, cultural e musical do Brasil. Um dos principais nomes da segunda geração da Bossa Nova, Edu Lobo teve um papel fundamental na consolidação do movimento e é parceiro de Chico Buarque em grandes álbuns de sucesso como O Grande Circo Místico

Marta Góes e Zoíla Andrade Crédito: Divulgação

Festança

A empresária Marta Góes reuniu um grupo de amigos para celebrar seu aniversário no último final de semana em Baixio, empreendimento turístico do Grupo Prima localizado no Litoral Norte. A turma desembarcou no Hotel Boutique & Spa Ponta de Inhambupe na última sexta-feira e só deixou o destino no final da tarde de domingo. As comemorações começaram na noite de sexta com um jantar de boas vindas e seguiu no sábado com feijoada animada pela banda Os Whiskyzitos, com direito a “after” numa das casas do condomínio reservada pela anfitriã para as esticadas nas madrugadas. No domingo, a ressaca foi curada com as águas Perrier, Minalba e San Pellegrino, todas do Grupo Edson Queiroz.

Kauê Gramulha será anfitrião da inauguração da Artefacto Crédito: Divulgação

Casa Nova

Seis meses após assumir o controle da Artefacto em Salvador, o empresário mato-grossense Kauê Gramulha entrega a unidade da marca de móveis de luxo aos baianos depois de uma ampla reforma que deixou o showroom no mesmo alto padrão de outras praças brasileiras. Logo mais, às 16h, o novo dono receberá o CEO da marca Paulo Bacchi, o diretor comercial e de marketing, Pedro Torres, e outros diretores do grupo para juntos inaugurarem a unidade baiana que chega com a coleção Arcanum criada por Patricia Anastassiadis, inspirada na cidade de Roma e na sua arquitetura atemporal.

Georgina Maynart Crédito: Divulgação

Rui Rezende Crédito: Divulgação

Agro

Uma celebração da potência e da diversidade agrícola do estado da Bahia é o que entregam o fotógrafo Rui Rezende e a jornalista Georgina Maynart no belíssimo livro Agricultura da Bahia que será lançado nesta quinta-feira (14), das 17h às 22h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). A obra reúne imagens inéditas registradas pelo fotógrafo que levou dois anos percorrendo as diferentes regiões do estado para este trabalho. A publicação traz ainda um panorama da evolução da atividade agrícola escrito pela experiente jornalista que há muitos anos está à frente do programa Bahia Rural, da TV Bahia. A partir do dia 14 até o dia 24 deste mês, o público poderá conferir no mesmo local a exposição fotográfica homônima com os registros de Rui.

O chef Vini Figueira e seu Genaro por Vini foram tema da revista Viver Vitória Crédito: Nicolas Arize/Divulgação

Impresso

Vini Figueira foi a principal estrela do lançamento da terceira edição da revista Viver Vitória que aconteceu na última sexta-feira (08), no restaurante Genaro por Vini, no Hotel da Bahia by Wish. Além de capa da publicação da editora Due Content - que está completando 15 anos sob o comando de Yêda Nunes, Leandro Maia e Luzia Novis - o chef não só cedeu o restaurante para a festa como foi o responsável pelo bufê.

Acústica

Débora Barreto e Vinicius Pugsley Crédito: Divulgação

De 25 a 27 de setembro Salvador vai sediar o Audium Tour, iniciativa única e exclusiva voltada para as áreas de Arquitetura e Design de Interiores. Dentre os especialistas aguardados está Vinicius Pugsley, de Brasília. Os participantes realizarão um tour técnico e sensorial em 21 empreendimentos da capital baiana que servem de referência seja na área corporativa, cultural, de saúde e até de gastronomia. À frente do evento está Débora Barretto, CEO da Audium, empresa baiana que atua em países como Angola, México, Portugal, e Emirados Árabes, e tem sedes em Salvador e em Dubai.

Cordel