RONALDO JACOBINA

Projeto "estúdio áfrica" ganha sede na Rua Chile

Espaço da antropóloga Goli Guerreiro realizará ensaios fotográficos inspirados na história e na estética africana

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 05:00

Goli Guerreiro na antessala do "estúdio áfrica" Crédito: Marcelo Maia / Divulgação

Depois de realizar diversas montagens itinerantes, o "estúdio áfrica" ganhou casa própria. No próximo dia 13 de novembro, a idealizadora do projeto, a antropóloga e pesquisadora, Goli Guerreiro, vai abrir oficialmente as portas da sede do projeto, num evento exclusivo para convidados. Cinco dias depois (18), o espaço será aberto ao público, no sétimo andar do edifício Martins Catharino, na Rua Chile, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Inspirado na história, nas práticas e na particular estética da fotografia africana, o estúdio áfrica tem como carro chefe, a produção de ensaios fotográficos em fundos decorativos, mesclados com tecidos e elementos cenográficos, que criam uma atmosfera típica de estúdios em países da África Ocidental, como o Mali, o Senegal e o Benin.

Personagens

O "estúdio áfrica" dispõe ainda de um brechó com roupas e acessórios africanos que permitem à pessoa fotografada, montar a sua persona. Isso sem contar com uma galeria para exposições temporárias e uma pequena biblioteca para a consulta e venda de livros. Minicursos sobre a história da fotografia africana e sua estética; sessões de cinema documental sobre a África contemporânea e outras atividades, também estarão à disposição dos visitantes. Estão previstas ainda, futuras residências artísticas para receber criadores da África e da diáspora atlântica.

Goli com equipe do estúdio: Carlos Freitas, Ana de Moraes e Elis Conceição, Crédito: Marcelo Maia/Divulgação

Intercâmbio

A relação de Goli Guerreiro com a temática começou em 2008 durante uma pesquisa de pós-doutorado sobre estética e cultura, quando descobriu os estúdios fotográficos no Senegal e no Benin. De lá pra cá, ela trabalhou com pintores, fotógrafos, dramaturgos e cenógrafos dos dois continentes produzindo suas Coleções Atlânticas - a Coleção Salvador, a Coleção Dakar e a Coleção Mali – Bahia -, que resultaram em retratos inspirados na estética dos estúdios africanos.

Maria Homem Crédito: Divulgação

Falando sobre sexo

A psicanalista paulista Maria Homem é a primeira convidada do talk show Prazer, Traição e Liberdade: O Sexo Mosaico, que será realizado no dia 13 de novembro, às 20h, no Sesc Casa do Comércio. No encontro, a especialista, famosa por seu canal no YouTube com mais de 320 mil inscritos e 451 vídeos publicados, abordará as complexidades da sexualidade humana, desmistificando tabus e promovendo uma compreensão mais ampla e inclusiva das diversas formas de prazer e relacionamentos..

Maestro Carlos Prazeres Crédito: Caio Lirio/Divulgação

Sinfonia brasileira

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) será a anfitriã do concerto Sinfonia Terra Brasilis, que marca o encerramento do Grupo de Trabalho de Cultura do G20 Brasil na Bahia. O evento, que acontecerá no próximo dia 08 (sexta-feira), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, reunirá artistas da música brasileira, celebrando a diversidade cultural do país. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a OSBA receberá BaianaSystem, Daniela Mercury, Ellen Oléria, Gaby Amarantos, Kleiton & Kledir e Mart'nália, oferecendo um verdadeiro passeio musical pelo Brasil.

Vitor Martins homenageia Ilê Ayê Crédito: André Carvalho / Divulgação

O mais belo dos belos

Os 50 anos do Ilê Ayê ganhou mais uma homenagem. O Studio Ébano, criado pelo arquiteto Vitor Martins para a CasaCor Bahia, faz uma homenagem ao bloco afro que é símbolo de resistência cultural e valorização da negritude. Hoje, às 18h30, o criador do espaço, juntamente com a New Móveis Planejados Salvador, promove um coquetel para festejar a parceria e saudar o mais belo dos belos.

Aloísio Menezes Crédito: Paulo Coelho/ Divulgação

Samba na Igreja

O cantor Aloísio Menezes é o convidado da edição especial da roda de samba do Grupo Botequim que acontece nesta sexta-feira (8), no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 21h. Desta vez, o samba rola solto para celebrar a luta do povo preto no mês da Consciência Negra. A cantora e compositora Juliana Ribeiro se juntará a trupe para noite que promete ser especial.

Bertrand Duarte, ator e publicitário Crédito: Divulgação

Drama

O ator Bertrand Duarte, o jornalista Jefferson Beltrão e a arquiteta e fotógrafa Larissa Iten se juntam para a Leitura Dramatizada de textos do escritor Johann Wolfgang von Goethe, ícone da cultura mundial. O evento, promovido pela Associação Goethe da Bahia Salvador, acontece nesta quinta-feira (7), às 19h, na Academia de Letras da Bahia. Após a leitura, o violonista Juan acontecerá executara três peças de música erudita.