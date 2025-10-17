Ronaldo Jacobina

Summit sobre gestão de bares e restaurantes vai reunir 30 palestrantes

Evento promovido pela hubnexxo vai acontecer durante todo o dia no Palacete Tirachapeu

Ronaldo Jacobina

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:52

Paulo Almeida Neto, CEO da Hubnexxo Crédito: Divulgação

A hubnexxo vai reunir um time de palestrantes nesta segunda-feira (20), das 8h às 19h30, no Palacete Tirachapeu, na Rua Chile, para mais uma edição anual do Summit Nexxo 2025, evento dedicado à gestão, inovação e tecnologia, voltado para empresários e líderes de pequenas e médias empresas que buscam acelerar seus resultados na nova economia. Ao longo de todo o dia, serão apresentados conteúdos focados em gestão eficiente, inovação com inteligência artificial, automação tecnológica, além de palestras sobre IA, marketing e estratégias financeiras, dentre outros temas.

Rick Almeida, fundador do Bao e sócio do Puxadinho Crédito: Divulgação

No elenco de palestrantes estão os especialistas Rafael Milagre, fundador do Viver de IA e mentor de Inteligência Artificial no G4 Educação, Rafael Milagre; Edinho Engel, chef de cozinha e fundador dos restaurantes Amado e Manacá; Ivan Achcar e Jacqueline Watanabe, professores da Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia; Múrcio Dias, Founder do Grupo D&M, que reúne os restaurantes Lotti, Miss Kôh, Tokai etc; João Barcelos, maior referência em Delivery no Brasil e embaixador do Ifood, além de Paulo Almeida Neto, CEO da Nexxo, dentre outros nomes.“Será um dia intenso de conteúdos estratégicos, conexões de alto nível e apresentações de soluções práticas para levar seu negócio ao próximo nível”, afirma Paulo Neto, organizador do evento.

Rafael Milagre, fundador do Viver de IA e mentor de IA no G4 Educação Crédito: Divulgação