Comida

Tem molho de moqueca na Inglaterra

Faz tempo que a chef de cozinha Luciana Berry vem fazendo história na Europa

Ronaldo Jacobina

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 05:00

Chef Luciana Berry Crédito: Divulgação

Faz tempo que a chef de cozinha Luciana Berry vem fazendo história na Europa. Radicada em Londres, na Inglaterra, a Top Chef Brasil 2020, segue firme elevando a gastronomia típica do nosso país e, sobretudo da Bahia, de forma moderna e inovadora, alcançando novos pódios e a aprovação do paladar europeu. >

Agora, a cozinheira baiana colocou suas raízes num potinho de vidro junto com um molho de moqueca, sem glúten e sem lactose, que já chegou até os consumidores britânicos com o prêmio de Melhor Produto de Prateleira da Inglaterra, concedido pela Quality Food Award 2024. Berry conquistou as medalhas de Ouro, Prata e Bronze por suas criações.>

A produção do molho, segundo a criadora da marca, é feita em uma fábrica de Londres e comercializado nos mercados da região. O produto, batizado de Moqueca By Luciana Berry, foi descrito pelos jurados como prático, fácil de usar, versátil, e como uma opção especial com sabores ricos e exóticos, combinados com um aroma agradável e apetitoso, sendo bem recebido nas mesas dos jurados e consumidores.>

Molho de moqueca Crédito: Divulgação

“Fico muito feliz em divulgar a potência dos molhos brasileiros no mercado global, enaltecendo nossos melhores produtos para a introdução no mercado nacional e internacional”, comemora Luciana.>

A ideia da baiana de fazer molhos tipicamente brasileiros tem recebidos críticas positivas dos consumidores e de especialistas pelos sabores frescos e exóticos, equilibrados com combinações inovadoras. No caso do de moqueca, foi muito elogiado pela abordagem autêntica. A textura cremosa dos molhos também ganhou pontos, no caso dos jurados do concurso, especialmente por não haver nenhum creme.>

Até a embalagem, segundo ela, foi avaliado e ganhou atenção dos jurados pela paleta de cor e atratividade, mas foi a qualidade e os métodos de preparo utilizados que garantiram as medalhas de Melhor Molho da Inglaterra. O molho foi sugerido por eles para o dia a dia e ocasiões especiais como uma ótima base para diversos pratos de frutos do mar, uma vez que não há nada semelhante nas prateleiras dos supermercados da Inglaterra.>

Molho foi sugerido para o dia a dia e como base para pratos de frutos do mar Crédito: Divulgação

“Eles (os jurados) conseguiram sentir aquele aroma agradável e leve de peixe e os sabores delicados das ervas, valorizando a criatividade e os ingredientes da comida do cotidiano brasileiro e da Bahia, dos quais tanto me orgulho e aprecio”, diz a chef que acredita que a gastronomia pode ajudar o Brasil a crescer.>

Por sua culinária autoral, a Top Chef Brasil 2020 é conhecida como a Embaixadora da culinária brasileira na Europa. Formada em Gastronomia em 2013, com Diplôme de Cuisine na Le Cordon Bleu Londres, onde foi mentora do curso, em 2018.>

Semifinalista do Masterchef Profissionais da BBC, em 2014, e a primeira chef em Londres a mostrar, em horário nobre na BBC, a culinária brasileira de forma moderna e adequada para os padrões Europeus, Luciana foi a única chef brasileira a cozinhar na famosa 10 Downing Street para o Primeiro Ministro britânico e seus 320 convidados.>

Bolinho de peixe com mousseline de mandioquinha Crédito: Divulgação