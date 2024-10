RONALDO JACOBINA

Tidelli vai abrir uma unidade na Praia do Forte

Ronaldo Jacobina

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 05:00

Lon Menezes Crédito: Elias Dantas/Divulgação

A Tidelli, marca baiana de mobiliário de alto luxo que acaba de completar 35 anos, vai ganhar sua terceira unidade na Bahia. Além de Salvador e Barreiras, a empresa vai inaugurar, em novembro, uma loja na Praia do Forte. A iniciativa é do empresário Lon Menezes - proprietário da maison do Caminho das Árvores - que está apostando num projeto piloto da marca que ganhou o nome de Tidelli Home. Focado na linha de acessórios para casa e produtos artesanais do Instituto Tidelli, o espaço, que está sendo projetado pelo arquiteto Eliezer Ferreira, vai expor mobiliário na sua área externa, enquanto a interna será dedicada aos objetos da marca feitos artesanalmente na unidade fabril, localizada no bairro de Valéria, onde emprega 700 pessoas.

Sergio Machado planeja lançar filme na Bahia Crédito: Divulgação

Os obás de Xangó

O documentário 3 Obás de Xangô, do cineasta baiano Sergio Machado, foi selecionado na Première Brasil do Festival do Rio e será exibido pela primeira vez neste sábado (5), no Rio de Janeiro. O filme trata da bonita amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé e sugere como a obra do trio influenciou gerações de artistas e consolidou a nossa chamada baianidade. O longa, segundo o diretor, “é uma carta de amor à Bahia que traz um vasto material inédito incluindo um precioso registro de João Moreira Salles e Walter Salles Jr. que nos cedeu o conteúdo”.

Machado diz que a estreia contará com a presença de familiares dos artistas como Paloma Amado e Solange Carybé: “Não vejo a hora de acompanhar esse ‘encontro’, porque mesmo as pessoas que já viram o filme, se emocionaram, fico imaginando a família assistindo”. O filme é produzido por Diogo Dahl, pela Coqueirão Pictures em coprodução com a Janela do Mundo e Globo Filmes

Marcio Sobral e Rita Barros Crédito: Lucas Assis/Divulgação

Moda & decoração

Rita Barros e Marcio Sobral lançam, na próxima quinta-feira (3), a Su Misura Casa e se consolida como um endereço de lifestyle, agregando soluções de decoração ao seu já variado mix de serviços, que inclui beleza, autocuidado e joalheria. Com a mudança, o espaço passa a oferecer moda e decoração no mesmo lugar. O projeto, segundo a empresária, é inspirado em uma tendência internacional: o toque final nos projetos de interiores. Essa nova abordagem oferece uma ambientação completa, com elementos que vão desde a escolha de objetos decorativos até a organização final do espaço. “Tudo pensado para garantir uma composição personalizada e harmoniosa”, afirma Sobral.

A chef Fernanda Possa com joia de Fause Haten Crédito: Vinicius Moreira/Divulgação

Joia rara

O estilista Fause Haten está dividindo seu tempo entre o novo ateliê de São Paulo e o de Salvador, ambos inaugurados recentemente. E é aqui, na Estação Telefônica da Graça, onde instalou suas máquinas de corte e costura e atende a seus clientes que o estilista apresenta sua nova coleção de joias, hoje (1º), a partir das 11h. O evento, exclusivo para convidados, reúne retratos de algumas de suas clientes na Bahia, clicadas por Vinicius Moreira, além de fotos da campanha de lançamento, de autoria do próprio Fause.

Vernissage

A Galeria, no Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, inaugura, no próximo dia 5, às 16h, a exposição Cartografias Imprecisas: Entre o Acúmulo e a Criação que reúne obras de 11 artistas. A mostra, que tem curadoria Lanussi Pasquali, e trabalhos de artistas como Cassandra Barteló, Claudia Giúdice e Fátima Tosca, fica em cartaz até 2 de novembro.

Bia Paes de Barros Crédito: Divulgação

Estilo

A consultora de estilo Bia Paes de Barros vai comandar um talk de moda e estilo, nesta quinta-feira (3), às 18h, na Praça Central do Shopping Barra. A paulista, conhecida por dar dicas de estilo no seu perfil do Instagram e fazer curadorias para grandes marcas, vai conduzir o bate-papo sobre como ser fiel ao seu próprio estilo e aproveitar o melhor das tendências de verão. O evento é exclusivo para convidados.

Moab e Juraci Dorea posam com modelos Crédito: Guilherme Villas Boas/Divulgação

Luxo