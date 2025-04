ARTIGO

Salvador, a cidade que corre

A capital sediará domingo mais uma grande experiência: a 21K Salvador, uma meia maratona que promete reunir mais de 5 mil corredores

Em um mundo onde a saúde mental tem se tornado um dos maiores desafios da atualidade, a corrida de rua se apresenta como uma aliada poderosa, com benefícios que vão além do físico. Ela tem se consolidado como uma prática eficaz no combate ao estresse, à ansiedade e à solidão, promovendo não apenas um corpo saudável, mas também uma mente equilibrada. Essa transformação é visível em Salvador, que se destaca cada vez mais como um dos destinos mais vibrantes do Brasil no universo das corridas de rua. >

A corrida é um verdadeiro antídoto para as dificuldades do dia a dia. Além de melhorar a saúde física, ela reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e promove a liberação de endorfina, o hormônio da felicidade, proporcionando uma sensação de bem-estar e satisfação. Para a saúde mental, o impacto é ainda mais significativo, ajudando a combater a depressão e a ansiedade. >

Salvador tem sido palco de grandes eventos esportivos, mas as corridas de rua, tem se tornado o cada vez mais importantes. No domingo (27), a cidade sediará mais uma grande experiência: a 21K Salvador, uma meia maratona que promete reunir mais de 5 mil corredores. Este evento é um exemplo de como o esporte e o turismo se entrelaçam, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para o posicionamento de Salvador como um destino de turismo esportivo. O impacto vai além da linha de chegada, com hotéis, restaurantes, transportadoras e diversos setores locais se beneficiando da movimentação dos participantes e turistas. Cada quilômetro percorrido na prova é um símbolo do crescimento de Salvador como destino turístico e esportivo. A Maratona Salvador por exemplo, que já esta entre as 200 mais importantes do mundo, já atrai corredores não só da Bahia e do Brasil, mas também do exterior, colocando a cidade no mapa global das grandes maratonas e eventos esportivos. A cada edição, Salvador avança como um destino que promove saúde, qualidade de vida e turismo sustentável.>