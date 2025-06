RONALDO JACOBINA

Dois artistas baianos irão expor na Bienal de São Paulo

Ronaldo Jacobina

Publicado em 17 de junho de 2025 às 05:00

Nadia Taquary na exposição Ònà Irin: Caminho de Ferro no Muncab Crédito: Ayrson Heráclito/Divulgação

Dois artistas baianos participarão pela primeira vez da 36ª Bienal de São Paulo, o maior evento de artes visuais da América Latina. Nádia Taquary e Alberto Pitta foram confirmados na megaexposição que acontece entre os dias 6 de setembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, na capital paulista. Referência na pesquisa sobre joalheria afro-brasileira, Taquary, que tem obras em importantes museus do mundo, faz um importante trabalho inspirado nas tradições e práticas ligadas à ancestralidade, especialmente das mulheres negras. Já Alberto Pitta, com quatro décadas de carreira, é reconhecido pela contribuição significativa ao Carnaval de Salvador, especialmente através de suas estampas afro-baianas criadas para blocos como Olodum, Filhos de Gandhy e Cortejo Afro, do qual é fundador. >

Alberto Pitta: 40 anos de carreira Crédito: Divulgação

Gratidão>

Nadia Taquary, que está em cartaz com a belíssima exposição Ònà Irin: Caminho de Ferro no Museu Afro-Brasileiro (MUNCAB), no Centro Histórico de Salvador, até o final deste mês, celebrou a participação nas suas redes sociais. “Gratidão profunda aos caminhos que me trouxeram até aqui, trilhados com tantos e tantas ao longo da jornada”, escreveu. Este ano, a Bienal tem como tema Nem Todo Viandante Anda Estradas – Da Humanidade Como Prática, e reunirá obras de mais de 100 artistas com conceito curatorial criado por Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, ao lado dos cocuradores Alya Sebti, Anna Roberta Goetz e Thiago de Paula Souza, além da cocuradora at large Keyna Eleison.>

Cena do filme Caís Crédito: Juh Almeida/ Divulgação

Pelo Mundo I>

Depois de duas exibições no Festival Internacional de Cinema em Guadalajara, no México, no começo de junho, o documentário Cais, da cineasta baiana Safira Moreira, voltou a circular pelos festivais brasileiros. A obra, que tem produção executiva da Mulungu Realizações Culturais e que foi premiado no Sundance Documentary Fund, no ano passado, chegou ontem (16) ao 14º Olhar de Cinema, em Curitiba, no Paraná, onde participou da Competitiva Nacional de Longas. Em julho, o filme faz sua estreia norte-americana no BlackStar Film Festival, na Filadélfia (Estados Unidos). >

Pedro Anias no festival francês Crédito: Divulgação

Pelo Mundo II>

E por falar em cinema, TSURU, do cineasta baiano Pedro Anias, vem fazendo uma belíssima carreira pelos festivais de cinema mundo afora. Depois de percorrer diversos países, a obra foi selecionada no Annecy International Animation Film Festival, em Annecy (França) onde concorre a Melhor Curta. O filme conta a história de um recorte de papel adormecido que, após ser despertado pelo bater de asas de um Tsuru (origami de ave Japonesa), inicia uma jornada em busca de transformação. O festival francês é uma referência internacional em animação e conta com a participação de estúdios como Disney, Pixar, Warner e Netflix, >

Ivana Gaya está com npva música nas plataformas difitais Crédito: Divulgação

Poderosa>

Ivana Gaya acaba de lançar o single A Cor da Nobreza. Nesta canção Ivana celebra suas raízes afro-brasileiras com um arranjo criado por ela em homenagem ao músico Letieres Leite com a participação do guitarrista Jordi Amorim, pupilo do maestro. O lançamento reafirma a assinatura autoral da multiartista que une elementos da música eletrônica a ritmos afro-latinos, soul, arrocha e groove. Com formação em dança e teatro, Ivana traz uma expressividade única ao palco e às composições. >

O Silva Cozinha, do chef Ricardo Silva, está na Rota Crédito: Divulgação

Rota nº 2>

Sucesso na primeira edição, a Rota Rio Vermelho, projeto que reúne o Ayrá, La Taperia, Manga e Silva Cozinha terá a segunda edição os dias 1 e 2 de julho. A proposta é movimentar a cena do bairro através de um circuito por quatro balcões onde em cada um deles o cliente tem direito a uma taça de vinhos ou um drinque autoral e uma entradinha em cada um dos quatro restaurantes participantes. A ideia, segundo os organizadores é promover experiências e fazer o público circular pelo bairro. Vale ressaltar que os ingressos estão sendo vendidos no Sympla e o ponto de partida fica a critério do cliente e funciona das 19h às 23h. >

Novo ciclo>

Licia Fabio Crédito: Tati Freitas/divulgação

Depois de promover um arrasta pé no Palacete Tira Chapéu, no último sábado (14), Licia Fabio celebrou aniversário na tarde de ontem, no restaurante Genaro por Vini Figueira, no Wish Hotel da Bahia. O almoço, preparado pelo chef da casa especialmente para a promoter mais querida da Bahia, reuniu centenas de convidados que foram abraça-la e se deliciaram com o menu criado especialmente para a aniversariante. >

Chico Bosco: palestra na escola Crédito: Divulgação

Debate>

O filósofo e apresentador do programa Papo de Segunda do canal GNT Francisco Bosco desembarca em Salvador no dia 17 de julho para participar de um evento promovido pela Land School Pituba. Esta será a primeira edição do projeto Conversa que Educa, que contará com a presença de outros especialistas, que debaterão sobre o tema Da Infância à Adolescência. A proposta é fortalecer o diálogo entre especialistas, escolas e famílias sobre temas fundamentais do desenvolvimento infantojuvenil.>

Leandro Karnal vai falar para profissionais de decoração Crédito: Divulgação

