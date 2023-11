Caciques governistas têm certeza de que vaga no TCM será de deputado federal do PCdoB

Cardeais da base governista dão como certa a indicação do deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) para a vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) que será aberta após a aposentadoria do conselheiro Fernando Vita no próximo dia 22 de dezembro, quando ele completa 75 anos, limite para a chamada "expulsória". Embora o parlamentar admita apenas que o PCdoB reivindica a vaga para um de seus quadros, como forma de compensar a ausência do partido nas chapas majoritárias relativas às sucessões estaduais e em cargos de destaque no alto escalão do Palácio de Ondina, aliados de Almeida garantem que ele já tem apoio fechado da articulação política do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para entrar no TCM.

Manda quem pode

"Como a vaga de Vita está na cota que a Assembleia Legislativa tem no tribunal, Fabrício Falcão (deputado estadual do PCdoB) batalha pela indicação, mas quem manda no partido aqui na Bahia é Daniel. E ele quer muito virar conselheiro", confidencia um líder da base muito ligado a Almeida.

Bom para todos

A ida de Daniel Almeida para o TCM é vista como o melhor arranjo possível para os três principais interessados: o próprio parlamentar, que vê concretizado o desejo de deixar a rotina em Brasília e ficar mais perto da família; o PCdoB, que tem a chance de arejar a bancada com a base de votos legada por Almeida; e o PT, que garante o mandato efetivo para Josias Gomes, primeiro suplente da federação composta ainda por PV e PCdoB, e ainda puxa a segunda da fila, a sindicalista Elisângela, que assumiria o espaço após a volta do deputado Afonso Florence à chefia da Casa Civil do governo estadual.

Vento em popa

Caso o ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, mantenha o entendimento de que o candidato da oposição em Lauro de Freitas será o nome mais bem posicionado nas pesquisas no início de 2024, a pista estará pavimentada para a vereadora Débora Régis (PDT). Além de aparecer à frente nas sondagens de consumo interno já feitas, Débora ganhou um trunfo e tanto depois que o TSE derrubou a cassação de seu mandato esta semana e autorizou que ela retorne à Câmara de Lauro. No caso, o argumento de que foi perseguida pela prefeita Moema Gramacho (PT) por temor da derrota nas urnas.

Parece piada

Tem coisa que só se vê na política baiana. Estimulados pela mobilização da Assembleia em torno do Novembro Azul, servidores na faixa de risco para câncer de próstata resolveram procurar o urologista que atua no departamento médico da Casa, a fim de realizar o exame de toque, mas foram informados de que o especialista decidiu tirar férias justamente no mês de maior procura pelos seus serviços.

Falha nossa!