Ex-deputados estaduais iniciam varredura sobre emendas próprias usadas na compra de ambulância

Ex-deputados estaduais que tiveram verbas de emendas parlamentares usadas na compra de 68 ambulâncias distribuídas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) a 66 municípios do interior no último dia 8, mas não levaram crédito sobre a fatia que lhes coube no bolo, iniciaram um levantamento detalhado de todos os repasses referentes à aquisição dos veículos. Entre os quais, Dal (União Brasil), eleito ano passado para a Câmara dos Deputados, e Paulo Câmara (PSDB), que não conseguiu renovar o mandato. Ambos desconfiam que as ambulâncias adquiridas através de emendas de sua autoria não foram entregues às cidades indicadas por eles, e sim a redutos de integrantes da base aliada.

Ponto de origem

A decisão de rastrear o destino dos veículos surgiu após a Satélite revelar, no último dia 13, que parte das ambulâncias foi comprada com recursos de emendas parlamentares apresentadas por 14 ex-deputados, sete deles da bancada de oposição até 2022.

Bate-rebate

Para driblar a estratégia do bloco oposicionista no duelo em torno do pedido de empréstimo de R$ 1,6 bilhão com o Banco do Brasil, o líder da base aliada na Assembleia Legislativa, Rosemberg Pinto (PT), vai formalizar hoje o requerimento no qual o governo solicita a retirada do projeto de lei que reformula a Política Estadual de Assistência Social. Como a matéria trancou a pauta de votações, a manobra foi traçada para evitar que os adversários repitam a tática adotada na segunda-feira, quando pediram vistas do projeto que atualiza as gratificações dos policiais e atrasaram a análise do empréstimo.

Linha de costura

O deputado Pedro Tavares (União Brasil) articula um acordo entre o pré-candidato do partido à prefeitura de Ilhéus, Valderico Júnior, e o secretário-geral do PP na Bahia, Jabes Ribeiro, que governou a cidade por quatro vezes e é considerado peça fundamental no xadrez político de Ilhéus. Caso conquiste o apoio de Ribeiro, o filho do ex-prefeito Valderico Reis entrará na pista com chances de neutralizar eventuais desgastes causados a ele pelos quatro anos de gestão do pai (2005 a 2008) e ganhar a corrida sem maiores apertos.

Cerco na mídia

A cobiça pelo prêmio de Destaque Parlamentar da Assembleia Legislativa deste ano provocou um assédio raramente visto aos jornalistas aptos a votar, com direito a pedidos feitos pessoalmente por deputados, campanha de assessores junto aos profissionais da imprensa e até boca de urna ontem nos corredores da Casa. O pode ter gerado a disputa mais pulverizada na história da premiação - ao todo, 44 parlamentares foram votados.

Renda líquida

A caça por eleitores também acabou favorecendo os cinco concorrentes que mostraram maior poder de mobilização: Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, e Leandro de Jesus (PL) empataram no topo, com 16 votos, seguidos por Tiago Correia (PSDB), com 15. Já Fabíola Mansur (PSB) e Marcinho Oliveira (União Brasil) receberam 14 cada.