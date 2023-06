O dia em que a presidente de BB virou primeira-dama Janja da Silva

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi ontem a personagem central do mais engraçado episódio dos bastidores da visita do presidente Lula (PT) à Bahia Farm Show. Na solenidade de abertura, a primeira-dama, Janja da Silva, foi anunciada pelo locutor do evento, mas não subiu ao palanque. A cadeira reservada a ela ao lado de Lula foi ocupada pela presidente do BB. De imediato, parte dos convidados achou que Tarciana era Janja. Alguns gritaram o nome da primeira-dama e apontaram a câmera do smartphone em direção a ela, visivelmente embaraçada com a troca.

Pingo nos is - Coube ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) desfazer o mal-entendido. Ao interromper o próprio discurso, disparou: "Vocês estão fazendo confusão. Quem está do lado do presidente é a companheira Tarciana, do Banco do Brasil. Não confundam ela com Janja, que está ali atrás numa missão de trabalho". No fim da fala de Lula, Janja apareceu. O petista, então, a apresentou e disse que não queria confusão em casa.

Tecla sap

A recusa de Janja em dar as caras na Bahia Farm Show foi considerada prova do quanto o agronegócio é rejeitado no Palácio do Alvorada, residência do casal presidencial. Apesar de estar na comitiva, ela ficou longe do marido e fora dos holofotes durante as horas em que Lula esteve no Oeste baiano. A única aparição foi no fim da solenidade de abertura, mas só para demarcar espaço como esposa do presidente.

Me inclua fora dessa

A recíproca do agro em relação a Lula é mais que verdadeira. Apesar de convidados e previamente credenciados para a cerimônia, boa parte dos líderes do setor embarcou em um boicote velado contra o presidente e políticos do PT, incluindo Jerônimo e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Como desculpa, disseram que já tinham confirmado antes presença em um evento paralelo da feira.

Porta fechada

O boicote não se restringiu apenas aos produtores agrícolas e representantes de entidades ruralistas. Uma fatia dos expositores decidiu manter os estandes fechados no primeiro dia da Bahia Farm Show em protesto contra a visita de Lula ao espaço.

Longe do campo

Rendeu assunto a ausência de Jaques Wagner (PT) na comitiva do presidente em Luís Eduardo Magalhães. Dos três senadores da Bahia, apenas o petista não deu as caras na feira. Os outros dois - ngelo Coronel e Otto Alencar, ambos do PSD - engrossaram a tropa de políticos baianos que desembarcou na Região Oeste. Curiosamente, Wagner é o único petista de fato querido entre os produtores rurais do estado.

Tiro ao alvo