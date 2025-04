COMPORTAMENTO

Será que o homem que bate, estupra e mata a companheira gosta mesmo de mulher?

Homens que se comportam assim gostam de propagar que "viado", como eles gostam de chamar os gays, odeiam mulheres

No dia a dia é comum você presenciar a amizade das mulheres com cabeleireiros, maquiadores, figurinistas, jornalistas alguns gays assumidos que convivem harmonicamente, trocam confidências e são amigos leais.>

Minha saudosa amiga Wanda Chase, usava muito essa frase: "Quem ama cuida, não mata". Por outro lado, conheço muitos heterossexuais que são carinhosos e tratam as mulheres como elas devem ser tratadas, nem por isso são menos homem do que os outros. E tenho amigos que até sofrem bullying por serem delicados.>

Eu convivo com muitos amigos heterossexuais. São amigos leais, sensíveis, sem preconceito e que sabem conviver com os gays de forma elegante e respeitosa. Eles podem até ter um desentendimento com a namorada ou esposa, mas nada que descambe para a violência. Eu posso testemunhar porque convivo com casais maravilhosos.>