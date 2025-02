OPINIÃO

Todo mundo, até os gays, tem medo de homem hétero

Faço judô há 21 anos, mas, se cruzar à noite, numa rua deserta, com qualquer homem ainda que mais magricela do que eu, meu coração vai palpitar com medo de um ataque

J Joana Rizerio

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 05:00

Há alguns anos peguei um Uber com um cara lindo ao volante. Eu nem parecia a passageira sempre calada nas corridas pela cidade: com ele, entrei a falar pelos cotovelos, como se isso aumentasse as chances de o homem me dar o seu telefone. Puxei um assunto do seu universo sem imaginar os desdobramentos que ele teria. >

“Tenho vontade de ser motorista por aplicativo, mas tenho medo. Imagino o horror de ficar presa no meu próprio carro com um cara que pode ser um assediador. É muito perigoso para mulheres”, comentei. Sua resposta me surpreendeu: “Olha, homem também é assediado, viu?”.>

Eu sei que homens também sofrem por assédio. A minha surpresa não foi essa, foi ele colocar o sofrimento dos dois gêneros em pé de igualdade. Até a revogação da estatística ou a chegada da primavera feminista, continuaremos sendo as maiores vítimas em número de ocorrências, em termos de gravidade e em qualquer outra medida que se escolha. Infelizmente.>

“Mas como foi esse assédio?”, disparei. O rapaz me conta que, um dia, um senhor pede para viajar no banco da frente de seu carro, e ele não vê problema. Momentos depois, o homem toca o seu joelho e propõe sexo em troca de dinheiro. O motorista para o carro na hora, obriga o cidadão a pagar pela corrida inteira e o deixa no meio da rua. >

Assédio pressupõe, quase sempre, um jogo de poder sobre alguém mais fraco ou vulnerável. Aquele cabra nervosinho que bate na esposa não vai dar o mesmo tapa na bunda de uma delegada. O assédio de um homem contra uma mulher comum é fácil de entender: eles são mais fortes tanto no físico quanto no imaginário social.>

Quando digo fortes no imaginário social, quero dizer, por exemplo, que faço judô há 21 anos, mas, se cruzar à noite, numa rua deserta, com qualquer homem ainda que mais magricela do que eu, meu coração vai palpitar com medo de um ataque, e eu vou esquecer as duas décadas de treinos em arte marcial num instante.>

Por outro lado, o menor dos sujeitos, o mais baixo pigmeu pode se deparar, na sombra da noite, com Gracyanne Barbosa, a gigante comedora de ovos, marombeira do BBB e ex-mulher de Belo, e ter a pachorra de paquerá-la sem um rasgo de medo de apanhar de um par de bíceps que levantam facilmente três de mim. Todo mundo sabe que é assim.>

Mas um homem assediar o outro é uma situação completamente diferente. A começar pelo fato de que o gay não vai fazer como um homem hétero faz com uma mulher, como chegar metendo a mão. Se ele fizer isso, sabe que pode apanhar. Não é só mulher que tem medo de homem hétero. Todo mundo tem medo de homem hétero.>

Os gays que cantam esses homens são uma espécie de redenção para mim, porque deixam os heterossexuais, finalmente, completamente desconfortáveis, do jeito que ficamos. São praticamente a única chance de mostrar a eles o que passamos. Um toque no corpo do hétero por um gay e ele se sente tão violado quanto a gente quando recebe uma apalpada. Os gays estão fazendo justiça social sem imaginar.>

A cena que o motorista me descreveu foi um mero incômodo. Se fosse eu no lugar dele, ainda que recebesse uma proposta de sexo educada assim, eu ficaria em pânico, com a certeza de que eu até poderia negar, mas, se o homem quisesse mesmo, iria em frente e, pelo menos, passaria a mão em mim antes que eu pudesse parar o carro, tirar o cinto, lutar ou correr.>