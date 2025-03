ARTIGO

Trânsito seguro: Salvador avança

O uso crescente das motocicletas como instrumento de trabalho exigiu transformações

Decio Martins

Publicado em 12 de março de 2025 às 05:00

Salvador não é a mesma de dois anos atrás, quando assumi a Superintendência de Trânsito (Transalvador). A frota de motos cresceu 16,3% entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025, frente a um tímido aumento de 2,3% nos automóveis. Esse dado justifica o esforço da Transalvador para melhorar a segurança viária, mas não é o único motivo. O uso crescente das motocicletas como instrumento de trabalho exigiu transformações. Assim, Salvador inova com sua primeira motofaixa, na Av. Bonocô, medida que é decisiva para salvar vidas. >

Salvar vidas é o compromisso da nossa gestão e do prefeito Bruno Reis. Nos balizamos pela mudança de concepção do órgão de trânsito, que se aprofunda agora em Educação e Mobilidade, devolvendo a cidade às pessoas, com pesquisas e tecnologia, ações coordenadas, capacitação contínua, engenharia, gestão de velocidade e fiscalização.>

No ano passado, 56% das mortes foram por sinistros com motos, situação tratada diariamente por agentes, engenheiros e educadores dedicados, mantendo Salvador como referência nacional em gestão de trânsito. Para valorizá-los, atendemos demandas históricas, como o Plano de Cargos e Salários.>

Alinhada com a ONU, nossa gestão faz entregas positivas, novas viaturas e motoviaturas, além de uma nova sede, ampla, moderna e bem equipada. Investimos na tríade da segurança viária: engenharia, educação e ação legal, cientes da necessidade de intervenções concretas.>

Assim, Salvador ganhou uma Central de Controle Semafórico, que gerencia centenas de semáforos inteligentes, e o novo Sistema de Gestão Viária, permitindo à cidade gerenciar toda a sinalização viária remotamente.>

Fiscalizar é cuidar. E o cuidado salva vidas. Por isso, as multas diminuíram proporcionalmente em Salvador. Em 2017, havia 0,89 infrações por veículo; em 2024, esse número caiu para 0,55. Cerca de 80% dos condutores não tiveram multas em 2024, e, dos 20% autuados, 60% receberam apenas uma única multa.>

A mobilidade ganha com a recente requalificação da Av. Suburbana. Radares e faixas de pedestres elevadas reduziram mortes. Aprimoramos a malha cicloviária de 14 km. Também criamos um retorno no sentido Paripe, medida que trouxe aprovação popular. Um exemplo, a R. Cons. Pedro Luiz, no Rio Vermelho, foi reestruturada, com ciclovia, baias de ônibus e infraestrutura para pedestres.>

O redesenho da Av. 29 de Março, projetada para receber o BRT no futuro, reforçou a segurança. Também fizemos, em parceria com a Sucop, a nova Av. Jayme Figura, conectando Pau da Lima à Av. Gal Costa. Fizemos o acesso da Estrada do Curralinho para a Rua Valmar Hupsel, no Imbuí, e intervenções de mudança de fluxo.>

Feliz e com a sensação de dever cumprido, agradeço a oportunidade de trabalhar ao lado de uma equipe tão dedicada, que honra a cidade. Levo comigo aprendizado e a certeza de que fizemos a diferença.>