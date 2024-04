BOCA LIVRE

Vai faltar comida, mas ainda dá pra estocar kitut

Aliás, antes de seguir, é bom lembrar que colaboro aqui como colunista e não jornalista. Enquanto a jornalista tem formação acadêmica, obrigação de apurar fatos, citando fontes e obedecendo a regras formais de escrita - com o objetivo de tornar público, e de forma isenta, os assuntos de interesse coletivo - a colunista é alguém com conhecimento de causa que tem espaço num jornal para expressar a sua opinião, visão de mundo e experiências pessoais, com total liberdade de expressão, inclusive no formato da escrita, podendo usar como fontes, até mesmo as vozes na minha cabeça.